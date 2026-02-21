Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 7:47 AM IST

    സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്‌സുമാരുടെ സൂചന പണിമുടക്ക് ഇന്ന്; കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​മ​രങ്ങളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങുമെന്ന് യു.​എ​ൻ.​എ

    nurses strike
    തൃ​ശൂ​ര്‍: കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം 40,000 രൂ​പ​യാ​ക്കി ഉ​യ​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സൂ​ച​ന പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ന​ട​ത്തും.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ര്‍ സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്‌​സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (യു.​എ​ൻ.​എ) ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ ജാ​സ്മി​ന്‍ ഷാ ​അറിയിച്ചു.

    പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളും വേ​ത​നം ഉ​യ​ര്‍ത്താ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ത​ട​സ്സം. സൂ​ച​ന പ​ണി​മു​ട​ക്കി​നു​ ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങും.

    പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ദി​വ​സം തൃ​ശൂ​ര്‍ ശ​ക്ത​ന്‍ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ന് സ​മീ​പം അ​വ​കാ​ശ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. നി​ല​വി​ല്‍ 20,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം.

