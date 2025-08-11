Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 6:56 AM IST

    സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ക്വോട്ട; നടപടിക്രമങ്ങൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ

    ന​ഷ്ട​മാ​യ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ
    മ​ല​പ്പു​റം: 2026ലെ ​ഹ​ജ്ജി​നു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങും. കേ​ന്ദ്രം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തു​പോ​ലെ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് 2025ൽ ​സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​വ​ർ.

    2025ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് 52,507 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ച്ച മൂ​ലം ഇ​തി​ൽ 10,000 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തും. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​ഴെ പേ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 2025ൽ ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ പ​ണ​മ​ട​ച്ച് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 2026ൽ ​മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ മു​ഴു​വ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ​യും 2026ലും ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രി​ൽ വ​ള​രെ കു​റ​വ് പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ണം തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ട​ച്ച പ​ണം കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്കാ​കും ഇ​വ​ർ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ പ​ണ​വും തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക.

    അ​തി​നി​ടെ, ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് 2026ൽ ​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​വു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ ഗ്രൂ​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മ്പ​ത് പേ​രു​ടേ​ത് 43ഉം ​നൂ​റ് പേ​രു​ടേ​ത് 87ഉം ​ആ​യാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

