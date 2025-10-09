Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 1:17 PM IST

    സ്വകാര്യ കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്ര സ്ട്രോങ് റൂമിൽ; വിവാദം

    Thiruvalla Sri Vallabha Temple
    തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രം

    Listen to this Article

    തിരുവല്ല: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി അട്ടിമറിക്കിടെ, തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്ര സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾ കയറിയത്​ വിവാദത്തിൽ. ഇടിമിന്നലേറ്റ്​ തകർന്ന സ്വർണംപൂശിയ കൊടിമര സ്വർണപ്പറകളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ്​ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പ്രവേശിച്ചത്​.

    ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപപ്പാളികളിൽ സ്വർണം പൂശിയ ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ മന്ത്ര ഗോൾഡിനെയാണ് സ്വർണപ്പറകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ഭക്തരിൽ ഒരുവിഭാഗത്തിന്‍റെ എതിർപ്പിനെതുടർന്ന് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് മേയിൽ തിരുവാഭരണ കമീഷണർ, ദേവസ്വം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിസർ, അസി.ദേവസ്വം കമീഷണർ ഇൻ ചാർജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

    ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ നിയമപ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്​ട്രോങ്​ റൂമിൽ കയറാൻ അനുമതിയുള്ളത്. തിരുവല്ല സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ കീഴിലുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ ആഭരണങ്ങളും മറ്റ് ഉരുപ്പടികളുമാണ്​ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    മന്ത്ര ഗോൾഡിന്റെ പ്രതിനിധികൾ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ കയറി നടത്തിയ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ശ്രീകുമാർ വി. കോങ്ങരേട്ട് നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷക്ക്​ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭക്തജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിവേദനം തയാറാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    നേരത്തെ, ഈ സ്വർണ്ണപ്പറകൾ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ചെന്നൈയി​ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഭക്തജനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പിൻമാറുകയായിരുന്നു. 50 വർഷ ഗാരന്‍റിയിൽ 15 വർഷം മുമ്പാണ്​ കൊടിമരത്തിൽ സ്വർണം പൂശിയത്​. 2021ൽ ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വർണ്ണ കൊടിമരം നിലം പതിച്ചത്. നിലവിൽ പുതിയ കൊടിമരത്തിനായി തടി ഒരുക്കുന്ന ജോലികൾ നടന്നുവരികയാണ്​.

    News Summary - Private company representatives in Thiruvalla Sri Vallabha Temple strong room; Controversy
