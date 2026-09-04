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    'പ്രിയദർശിനിക്കും മുൻപേ സ്വകാര്യബസ് മേഖല തകർച്ചയിൽ; 25 വർഷത്തിനിടെ നിരത്തൊഴിഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ'- റിപ്പോർട്ട്

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    പ്രിയദർശിനിക്കും മുൻപേ സ്വകാര്യബസ് മേഖല തകർച്ചയിൽ; 25 വർഷത്തിനിടെ നിരത്തൊഴിഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ- റിപ്പോർട്ട്
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    തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകൾക്കായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ച 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നതിനും വളരെ മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യബസ് മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണ്ടെത്തൽ. റിട്ട. ഡി.ജി.പി. കെ. പത്മകുമാർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

    കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യബസ് മേഖല എത്രമാത്രം തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു എന്നത് വ്യക്തമാകും. 2001-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 19,018 സ്വകാര്യബസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 2026 ആയപ്പോഴേക്കും അത് 13,682 ആയി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. അതായത്, ഈ കാലയളവിൽ 5,336 ബസുകളാണ് സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം 28.06 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് മേഖലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി കാരണം സ്വകാര്യബസുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും, പദ്ധതി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സമിതിയുടെ നിഗമനം.

    എങ്കിലും, പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബസ് ഉടമകൾ വരുമാനത്തിൽ 50 ശതമാനം വരെ ഇടിവുണ്ടായതായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും സ്വകാര്യബസുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് മേഖലയിലെ തകർച്ച കൂടുതൽ വേഗത്തിലായത്. 2020-ൽ 16,432 ബസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2022 എത്തിയപ്പോഴേക്കും 15,082 ആയി ചുരുങ്ങി. വെറും രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,350 ബസുകളാണ് നിരത്തൊഴിഞ്ഞത്.

    കോവിഡിനുശേഷം പൊതുഗതാഗതത്തിന് പകരം സ്വന്തം വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രവണത വർധിച്ചതും സ്വകാര്യബസുകളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതിനുപുറമേ ഇന്ധന വിലയിലുള്ള ക്രമാതീതമായ വർധന, ടയർ, സ്പെയർ പാർട്സുകൾ എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന വില, ജീവനക്കാരുടെ വേതന വർധന എന്നിവയും മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇതിനൊപ്പം റോഡ് നികുതി, ഇൻഷുറൻസ്, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം, ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനാ ചെലവുകൾ എന്നിവയും വൻതോതിൽ ഉയർന്നു. പുതിയതായി ബസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്വകാര്യബസ് മേഖലയെ ചെറുകിട വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നടക്കമുള്ള ശിപാർശകൾ സമിതി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് സമഗ്രമായ പരിഹാരം കാണാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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    News Summary - 'പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്കും മുൻപേ സ്വകാര്യബസ് മേഖല തകർച്ചയിൽ; 25 വർഷത്തിനിടെ നിരത്തൊഴിഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ'- റിപ്പോർട്ട്
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