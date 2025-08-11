Begin typing your search above and press return to search.
    11 Aug 2025 7:12 AM IST
    11 Aug 2025 7:12 AM IST

    1,000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന്​ 2,350; ഓണക്കാല​ കൊള്ളയുമായി​ സ്വകാര്യ ബസുകൾ

    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു; ടി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടാ​നി​ല്ല
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്കി​ലും ​ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ പ​രി​മി​തി​യി​ലും ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച്​ ക​ടും​കൊ​ള്ള​ക്ക്​ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ 1,000 രൂ​പ​ക്ക്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ കി​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ത്രാ​ട​ദി​വ​സ​മാ​യ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ഇ​തേ ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ 2,350 രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ നി​ര​ക്കു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്​​ 135 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ഗ​രു​ഡ പ്രീ​മി​യം സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പോ​ലും ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ 742 രൂ​പ ഈ​ടാ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഈ ​വ​ർ​ധ​ന. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ നോ​ൺ എ.​സി ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ 466 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ഇ​തേ റൂ​ട്ടി​ലെ നി​ര​ക്ക്.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ ​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ യാ​ത്ര​ക്ക്​ 800 മു​ത​ൽ 1,400 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ നി​ര​ക്കെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടി​ന്​ 800 മു​ത​ൽ 1,700 ​വ​രെ​യും മൂ​ന്നി​ന്​ 1,000 മു​ത​ൽ 2,250 വ​രെ​യും നാ​ലി​ന്​ 1,100 മു​ത​ൽ 2,350 വ​രെ​യു​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ​ നി​ര​ക്ക്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ച്​ സ​ർ​വീ​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​മി​ത ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കി​നെ​തി​രെ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കു​റി അ​ധി​കൃ​ത​രും നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​രാ​ണ്.

    മ​തി​യാ​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ള​ട​ക്കം നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ട​ണ​യാ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​വ​രെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥി​രം ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും മി​ക്ക​വ​രും വെ​യ്റ്റി​ങ് ലി​സ്റ്റി​ലാ​ണ്. നേ​ത്രാ​വ​തി​യും മാ​വേ​ലി​യും ഏ​റ​നാ​ടും മം​ഗ​ളൂ​രു​വു​മ​ട​ക്കം മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ജൂ​​ലൈ ആ​ദ്യം ത​ന്നെ വെ​യ്റ്റി​ങ്​ ലി​സ്റ്റി​ലാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ 23 ദി​വ​സം ശേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ റൂ​ട്ടി​ൽ മ​ല​ബാ​റി​ലും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും വെ​യ്റ്റി​ങ്​ ലി​സ്​​റ്റ്​ 100 ക​ട​ന്നു. ചെ​ന്നൈ -കൊ​ല്ലം, മം​ഗ​ളൂ​രു-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, മം​ഗ​ളൂ​രു-​കൊ​ല്ലം റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​. ഇ​വ​യും ഏ​റെ​ക്കു​റെ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​വി​ട്ട നി​ര​ക്കു​ക​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ള്ള ഓ​ണം സീ​സ​ണി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ പി​ടി​വി​ട്ട നി​ര​ക്കു​ക​ൾ. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക്​ 1,780 രൂ​പ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ 3,100 രൂ​പ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​​ പു​റ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​ക​മു​ള്ള ത​ങ്ങു​ന്ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്‌ ബം​ഗ​ളൂ​രു. ഡ​ൽ​ഹി, ചെ​ന്നൈ, മം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്‌ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലും ടി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടാ​നി​ല്ല.

