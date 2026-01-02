Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:22 PM IST

    ജയിൽ നിയമം: അടുത്ത ബന്ധുപ്പട്ടികയിലെ ‘നേർ അനന്തരവർ’ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ലെന്ന്​ഹൈകോടതി

    high court
    കൊ​ച്ചി: ജ​യി​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ത​ട​വു​പു​ള്ളി​യു​ടെ ‘നേ​ർ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ (അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൾ)’ എ​ന്നാ​ൽ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക്ക​ൾ എ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ന്ന ഗ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘നേ​ർ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ (അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൾ)’ എ​ന്ന പ​ദം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ കൗ​സ​ർ എ​ട​പ്പ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൻ/​മ​ക​ൾ എ​ന്ന​ത്​ പോ​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ മ​ക്ക​ളും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​വാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ത​ട​വു​പു​ള്ളി​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രോ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ത​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ട​വു​കാ​ര​ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ മ​ക​ൻ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ര​സി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നേ​ർ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ/ നേ​ർ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൾ എ​ന്ന​ത്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ച്ച​ത്. ഈ ​വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​റ്റു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ, സ​ഹോ​ദ​രി എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വി​വേ​ച​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. നി​യ​മം തെ​റ്റാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ത്തു​ദി​വ​സം അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വ്​ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

