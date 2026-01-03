Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:46 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:46 PM IST

    അർഹരായവർക്കെല്ലാം മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ്​ ഉറപ്പാക്കും -മന്ത്രി

    ജനുവരി 15 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം
    അർഹരായവർക്കെല്ലാം മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ്​ ഉറപ്പാക്കും -മന്ത്രി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ര്‍ഹ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മു​ന്‍ഗ​ണ​നാ റേ​ഷ​ന്‍കാ​ര്‍ഡ്​ ല​ഭ്യ​മാ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ അ​നി​ൽ വാ​ർ​ത്താ​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കം. നി​ല​വി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭി​ച്ച 39,682 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി 15 ന് ​മു​മ്പ്​ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ജ​നു​വ​രി 31 ന് ​മു​ൻ​പാ​യി അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മം. എ.​എ​വൈ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ 2389 പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 6950 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ ത​രം​മാ​റ്റി ന​ല്‍കും.

    സ്വ​മേ​ധ​യാ സ​റ​ണ്ട​ര്‍ ചെ​യ്യു​വാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കി​യ​തി​ലൂ​ടെ​യും ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍ യെ​ല്ലോ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യും അ​ന​ര്‍ഹ​ര്‍ കൈ​വ​ശം വ​ച്ച കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ മ​ട​ക്കി വാ​ങ്ങി അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യി.

    ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​പ്ര​കാ​രം 58,487 മ​ഞ്ഞ (എ.​എ.​വൈ) കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും 5,45,358 പ​ങ്ക് (പി.​എ​ച്ച്.​എ​ച്) കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും അ​ട​ക്കം 6,03,845 മു​ന്‍ഗ​ണ​ന കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ല്‍ പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ് 1,00,000 മു​ൻ​ഗ​ണ​ന കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​തു​താ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും മു​ന്‍ഗ​ണ​നാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന 56,932 പ​ട്ടി​ക ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും 2046 പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കാ​ര്‍ഡ് ത​രം മാ​റ്റി ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി അ​വ​രെ നേ​രി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി മു​ന്‍ഗ​ണ​നാ കാ​ര്‍‍ഡു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കും.

    ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പൊ​തു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    റേ​ഷ​ന്‍ക​ട​ക​ളെ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കെ-​സ്റ്റോ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രും. നി​ല​വി​ല്‍ 2181 കെ-​സ്റ്റോ​റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. 152 റേ​ഷ​ന്‍ക​ട​ക​ള്‍ കൂ​ടി ഉ​ട​ന്‍ കെ-​സ്റ്റോ​റു​ക​ളാ​വും. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ര്‍ഷാ​വ​സ​ന​ത്തോ​ടെ കെ-​സ്​​റ്റോ​റു​ക​ൾ 2500 ആ​യി ഉ​യരും.

