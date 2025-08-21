Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:32 PM IST

    കോടതി പരിസരത്തു നിന്ന്​ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യാൻ ജഡ്ജിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണം -ഹൈകോടതി

    കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ​ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാം
    High Court
    camera_altകേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​മ​യ​ത്ത്​ കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. സ്വ​മേ​ധ​യോ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​ഖേ​ന​യോ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി വേ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ​ ത​ന്നെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സി​ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാം.

    ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ലി​രു​ന്ന വാ​റ​ന്റ് പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്ത് ക​ണ്ടാ​ലും ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​റ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ​ത​ന്നെ ജ​ഡ്ജി​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​കെ. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ബി​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ല​പ്പു​ഴ രാ​മ​ങ്ക​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​ന് ശ്ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​യി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത, കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ട്, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​മെ​ന്നാ​ൽ കോ​ട​തി ഹാ​ളി​ന്​ പു​റ​മെ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ ഘ​ട​ന​യും ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല സ​മി​തി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​ത്ത പ​രാ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി, ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി‌​ഡ​ന്റും ര​ണ്ട്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, എ​സ്.​പി റാ​ങ്കി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ, പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജ്, ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി, ജി​ല്ല ഗ​വ. പ്ലീ​ഡ​ർ, ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ജി​ല്ല സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    News Summary - Prior permission from judge required to arrest from court premises - High Court
