Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലക്കാട് വിദ്യാർഥിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 10:13 AM IST

    പാലക്കാട് വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകൻ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനാധ്യാപികക്ക് സസ്പെൻഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പാലക്കാട് വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകൻ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനാധ്യാപികക്ക് സസ്പെൻഷൻ
    cancel
    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: വിദ്യാർഥിയെ മദ്യം നൽകി അധ്യാപകൻ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനാധ്യാപികയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പീഡന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് നടപടി. പീഡന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവങ്കിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ നിരീക്ഷണം.

    സ്കൂൾ മാനേജരെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചുണ്ട്. പ്രതി അധ്യാപകനായ അനിലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പിരിച്ചു വിടാനുള്ള നടപടികൾ ഒരാഴ്ചക്കകം തുടങ്ങും.

    നവംബറിലാണ് ആറാം ക്ലാസുകാരനെ അധ്യാപകൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചത്. ഇയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Principal suspended in Palakkad student sexual assault case
    Similar News
    Next Story
    X