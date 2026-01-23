Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Jan 2026 6:34 AM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 7:22 AM IST

    പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌; നാ​ല്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ്​ ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും

    പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌; നാ​ല്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ്​ ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​ല്​ പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ്​ ഓ​ഫി​നും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന ന​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഇ​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തും. രാ​വി​ലെ 10.30ന്‌ ​പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം മൈ​താ​ന​ത്ത്‌ ന​ട​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നാ​ല്‌ പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ്‌ ഓ​ഫ്‌ ചെ​യ്യും. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- താം​ബ​രം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്‌, നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ- മം​ഗ​ളൂ​രു അ​മൃ​ത്‌ ഭാ​ര​ത്‌ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ- തൃ​ശൂ​ർ പാ​സ​ഞ്ച​ർ എ​ന്നീ ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണി​വ.

    ലൈ​ഫ്‌ സ​യ​ൻ​സ​സ്‌ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ്‌ എ​ന്‍റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ് ഹ​ബ്ബി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടും. ലൈ​ഫ്‌ സ​യ​ൻ​സ്‌ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡീ​പ്‌ ടെ​ക്‌ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, സം​രം​ഭ​ക​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​നം, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഗ​വേ​ഷ​ണം, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​ൻ, ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്‌ ഹ​ബ്‌. ഇ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്‌ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ വി​ക​സ​ന ന​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നൊ​പ്പം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‌ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കാ​നും ബി.​ജെ.​പി പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്‌.

    മേ​യ​ർ വി.​വി രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണ​മേ​റ്റ്‌ ഒ​രു മാ​സം തി​ക​യും മു​മ്പാ​ണ്‌ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്‌ എ​ത്തു​ന്ന​ത്‌. 101 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്‌ വി​ക​സ​ന ന​യ​രേ​ഖ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്‌. എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്‌ പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം മൈ​താ​നം വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ യാ​ത്ര റോ​ഡ്‌ ഷോ​യാ​ക്കും. 25,000 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ്‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തി​രി​കെ​പ്പോ​കും.

    ഇന്ന്​ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം

    തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമുതൽ ഉച്ചക്ക്​ രണ്ടുവരെ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലേക്കും വരുന്ന യാത്രക്കാർ മുൻകൂട്ടി യാത്രകള്‍ ക്രമീകരിക്കണം.

    ഡൊമസ്റ്റിക് എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാര്‍ വെണ്‍പാലവട്ടം, ചാക്ക ഫ്ലൈഓവര്‍, ഈഞ്ചക്കല്‍ കല്ലുംമൂട്, പൊന്നറ പാലം, വലിയതുറ വഴിയും ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടെര്‍മിനലിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാര്‍ വെണ്‍പാലവട്ടം ചാക്ക ഫ്ലൈഓവര്‍, ഈഞ്ചക്കല്‍, കല്ലുംമ്മൂട് അനന്തപുരി ആശുപത്രി സര്‍വീസ് റോഡ് വഴിയും പോകണം.

    TAGS:Narendra ModitrivandrumKerala NewsLatest News
    News Summary - prime minister will arrive today in trivandrum
