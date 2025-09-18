Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:18 PM IST

    '10 രൂപയുടെ പപ്പടം 400 രൂപയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ കാച്ചുന്ന മലയാളിയോടാണോ ട്രംപിന്റെ കളി, പപ്പടം- വെളിച്ചെണ്ണ സമാഗമം അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ഇനി സർക്കാറിന് മുന്നിലുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര വിലക്കയറ്റ വിരുദ്ധ കോൺക്ലേവ്'

    ‘10 രൂപയുടെ പപ്പടം 400 രൂപയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ കാച്ചുന്ന മലയാളിയോടാണോ ട്രംപിന്റെ കളി, പപ്പടം- വെളിച്ചെണ്ണ സമാഗമം അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ഇനി സർക്കാറിന് മുന്നിലുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര വിലക്കയറ്റ വിരുദ്ധ കോൺക്ലേവ്’
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ നി​ർ​ത്തി​പ്പൊ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച‍യി​ൽ ‘പു​ക​ച്ച്’ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തു​പോ​ലും വി​പ​ണി​യി​ട​പെ​ട​ലി​നാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​പ്ലൈ​കോ പോ​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​യി​ൽ സം​തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ഷ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് വി​ഷ​യ​ദാ​രി​ദ്ര​വും ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പു​മാ​ണെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ പ​തി​വു​പോ​ലെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​ക്കി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം​ദി​ന​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ടു​മാ​സ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് കേ​ര​ള​മാ​ണെ​ന്നും അ​രി മു​ത​ൽ മു​ള​ക് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ക്ക് ര​ണ്ടു​മാ​സം കൊ​ണ്ട് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ 15 രൂ​പ വ​രെ വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​പ​ണി​യി​ട​പെ​ട​ലി​ന് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​കു​പ്പ് 420 കോ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ പ​കു​തി പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ വി​രു​ദ്ധ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    'വെളിച്ചെണ്ണ വില കുതിച്ചുകയറുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ‘10 രൂപയുടെ പപ്പടം 400 രൂപയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ കാച്ചുന്ന മലയാളിയോടാണോ ട്രംപിന്റെ കളി’ എന്ന് അമേരിക്ക തീരുവ കൂട്ടിയപ്പോള്‍ ട്രോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്‍ പപ്പടത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് എത്താന്‍ ഒരുപാടു കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പപ്പടവും വെളിച്ചെണ്ണയും തമ്മിലുള്ള സമാഗമം അടുത്തിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നില്ല. ചുട്ടു തിന്നേണ്ടിവരും. സപ്ലൈകോ കേര വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് 429 രൂപയാണ്. സപ്ലൈകോ വിപണി ഇടപെടലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 420 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ വകയിരുത്തിയത് 205 കോടിയും അതില്‍ ചെലവഴിച്ചത് 176 കോടി രൂപയുമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്നത്. സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങള്‍ക്കു വരെ വില അനിയന്ത്രിതമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 2016ല്‍ ചെറുപയറിന് സബ്‌സിഡി വില 74 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 90 രൂപയാണ് വില. സമാനമായി എല്ലാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു'– വിഷ്ണുനാഥ് പറ‍ഞ്ഞു.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ത്ത യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​പാ​ട് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത വി​ഷ​യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​നേ​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ഒ​രു​മ​ണി അ​രി പോ​ലും ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ക്കും കേ​ട്ട് കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല സ​ർ​ക്കാ​ർ. റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​ക​ൾ വ​ഴി​യും സ​പ്ലൈ​കോ വ​ഴി​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലും 45 കി​ലോ അ​രി ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    ഇ​തോ​ടെ പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​രി വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചി​ല്ല. 56 ല​ക്ഷം കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ൾ സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ലെ​ത്തി. പ​റ​വൂ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ച​ന്ത​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ന​ല്ല ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്ന മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം സ​ഭ​യി​ൽ വാ​ഗ്വാ​ദ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി. താ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ക​ള്ളം പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദ സ​ന്ദേ​ശം ത​ന്‍റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ‍യ​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​വേ​ലി സ്റ്റോ​റു​ക​ളെ ച​വി​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്താ​ൻ വാ​മ​ന​ൻ സ്റ്റോ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​രാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. വാ​മ​ന​ൻ സ്റ്റോ​ർ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍റെ കാ​ല​ത്താ​ണെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് അ​ന്ന് അ​ത്ര പ്രാ​യ​മാ​കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​ത്ത​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

