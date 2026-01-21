Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം; സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ തി​രു​ത്ത​ണം

    വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന് വിലയിരുത്തൽ
    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം; സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ തി​രു​ത്ത​ണം
    സജി ചെറിയാൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍റെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കും വി​ധം ക​ത്തു​ക​യും പു​തി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ തി​രു​ത്ത്​ വേ​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശ​ക്​​തം.

    സ​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, ‘വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന ആ​രു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ യോ​ജി​പ്പി​ല്ലെ​ന്നാ’​ണ് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത് മ​ന്ത്രി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നോ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നോ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​. പ​രാ​മ​ർ​ശം നാ​ക്കു​പി​ഴ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ന​യ​പ​ര​മാ​യ പാ​ളി​ച്ച​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ്.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​​ശ്വാ​സ്യ​താ​ന​ഷ്ടം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പാ​ളം തെ​റ്റു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം തി​രു​ത്ത​ലി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും പു​റ​ത്തും വി​വാ​ദം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടി ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്​ നി​മി​ത്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ ത​ന്നെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട്​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. താ​ൻ പ​റ​യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള​ല്ല സം​സാ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പേ​ര്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് തെ​റ്റാ​യ വ്യ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​ന​ൽ​കും​വി​ധം വീ​ഴ്​​ച​യു​ണ്ടാ​യി എ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ജി പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഇ​ത്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ വി​വാ​ദം ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റേ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ല​പാ​ട​ല്ലെ​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​ത്യേ​ക ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ജി​ല്ല​യെ​യും ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​നു​ചി​ത​മാ​യെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി.

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന​വ​രോ​ട്​ യോ​ജി​പ്പി​ല്ല

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​തി​ശ​ക്തമാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം. വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന​വ​രോ​ട്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ യോ​ജി​പ്പി​ല്ല.​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഒ​രു വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്.

    എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ

    (സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി)

    TAGS:MV GovindhanCPMSaji Cherian
