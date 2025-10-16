Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഷ്ട്രപതിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:29 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:29 PM IST

    രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം: തീർഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന്​ ഉറപ്പാക്കണം -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Presidents visit,Pilgrims,High Court,Difficulties,ഹൈകോടതി, രാഷ്ട്രപതി, തീർഥാടനം
    cancel
    camera_alt

    ഹൈകോടതി

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ഈ ​മാ​സം 22ന്​ ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി.30,000 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നാ​യി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ‌​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​നു​മ​തി​തേ​ടി തി​രു​വി​താ​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യും കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മേ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ അ​ട​ക്കം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ആ​റ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സ്വാ​മി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യോ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യോ ആ​കും യാ​ത്ര. വി.​വി.​ഐ.​പി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘ബ്ലൂ ​ബു​ക്ക്’ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ച്ചു​വേ​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ റി​ഹേ​ഴ്സ​ലി​നും കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HighCourt of KeralaDroupadi MurmuSabarimala
    News Summary - President's visit: Ensure that pilgrims do not face any difficulties - High Court
    Similar News
    Next Story
    X