Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:43 AM IST

    പോര് മുറുക്കാൻ ജലവീരന്മാർ; ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത​ൻ​നി​ര ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ഷ്ട​മു​ടി കാ​യ​ലി​ൽ ഇ​ന്ന് തീ​പാ​റും

    പോര് മുറുക്കാൻ ജലവീരന്മാർ; ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത​ൻ​നി​ര ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ഷ്ട​മു​ടി കാ​യ​ലി​ൽ ഇ​ന്ന് തീ​പാ​റും
    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള​ള ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ അ​ഷ്ട​മു​ടി കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു

    കൊ​ല്ലം: അ​ഷ്ട​മു​ടി​യു​ടെ ഓ​ള​ങ്ങ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തു​ടി​പ്പോ​ടെ കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ഊ​ഷ്​​മ​ള​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്​ ബോ​ട്ട്​ ലീ​ഗ്​ ഫൈ​ന​ലി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​വു​മാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി ജ​ലോ​ത്സ​വം ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ഷ്ട​മു​ടി​ക്കാ​യ​ലി​ൽ കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കും.

    11ാമ​ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടാ​നും അ​ഞ്ചാ​മ​ത്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്​ ബോ​ട്ട്​ ലീ​ഗ്​ കി​രീ​ടം എ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​നു​മാ​യി അ​ണു​വി​ട വി​ടാ​തെ പോ​രാ​ടും എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പു​മാ​യി ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത​ൻ​നി​ര ഇ​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ഷ്ട​മു​ടി കാ​യ​ലി​ൽ തീ​പാ​റും. സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ പോ​ലും ഇ​ഴ​കീ​റി കു​തി​ക്കു​ന്ന ചു​ണ്ട​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​വേ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​ര​യി​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ലും ആ​ര​വം നി​റ​യും.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി-​സി.​ബി.​എ​ൽ പോ​രി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ഒ​മ്പ​ത്​ ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ്​ അ​ഷ്ട​മു​ടി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ട്ട്​ ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​രി​നും കൊ​ല്ലം സാ​ക്ഷി​യാ​കും. സി.​ബി.​എ​ൽ പോ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വീ​യ​പു​രം ചു​ണ്ട​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജ​ലോ​ത്സ​വ താ​ര​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​ൻ മ​റു​നാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​പോ​ലും ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തും.

    മേ​ൽ​പാ​ടം ചു​ണ്ട​ൻ, നി​ര​ണം ചു​ണ്ട​ൻ, ന​ടു​ഭാ​ഗം ചു​ണ്ട​ൻ, ന​ടു​വി​ലേ​പ​റ​മ്പ​ൻ ചു​ണ്ട​ൻ, കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചു​ണ്ട​ൻ, ചെ​റു​ത​ന ചു​ണ്ട​ൻ, പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ ചു​ണ്ട​ൻ, ച​മ്പ​ക്കു​ളം ചു​ണ്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ്​ ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച്​ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്​ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 10 സി.​ബി.​എ​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വ​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ കൊ​ല്ല​ത്തും പോ​രി​ന്​ ചൂ​ടു​കൂ​ടും.

    ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​വേ​ശം കു​റ​യി​ല്ല എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പു​മാ​യി എ​ട്ട്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി എ ​ഗ്രേ​ഡി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി ബി ​ഗ്രേ​ഡി​ൽ മൂ​ന്ന്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും തെ​ക്ക​നോ​ടി വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​ബി.​എ​ൽ ഫൈ​ന​ൽ ആ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ൽ​പം വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൊ​ല്ല​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫൈ​ന​ൽ വേ​ദി മാ​റ്റ​ണ​മോ എ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ്​ സി.​ബി.​എ​ൽ ഫൈ​ന​ൽ വേ​ദി എ​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും പ​തി​വ്​ കൊ​ല്ലം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട്​ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ അ​ഷ്ട​മു​ടി ​​ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​തേ​വ​ള്ളി പാ​ല​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ മു​ത​ൽ ഡി.​ടി.​പി.​സി ബോ​ട്ട്​ ജെ​ട്ടി​വ​രെ​യു​ള്ള 1100 മീ​റ്റ​ർ​ ട്രാ​ക്കി​ൽ ജ​ല​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ കു​തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ണ​ൽ​തി​ട്ട​ക​ൾ നീ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ഴം​​ഒ​രു​ക്ക​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ​മൂ​ന്ന്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ട്രാ​ക്കു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ അ​ഷ്ട​മു​ടി, ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളാ​ൻ.

    ചാ​മ്പ്യ​നാ​കാ​നെ​ത്തു​ന്നു ചാ​മ്പ്യ​ൻ വീ​യ​പു​രം

    കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന്​ അ​വ​സാ​നം കു​റി​ച്ച്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്​ ബോ​ട്ട്​ ലീ​ഗ്​ കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടാ​ൻ വീ​യ​പു​രം ചു​ണ്ട​നി​ൽ തു​ഴ​യെ​റി​ഞ്ഞ്​ എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ കൈ​ന​ക​രി വി​ല്ലേ​ജ്​ ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബ്. അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വു​മാ​യി സീ​സ​ൺ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മു​ന്നേ​റി​യാ​ണ്​ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രി​ന്​ മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി ചാ​മ്പ്യ​ൻ കി​രീ​ട​മു​യ​ർ​ത്താ​ൻ വീ​യ​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ര​ന്മാ​ർ കൊ​ല്ല​ത്ത്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സീ​സ​ണി​ലെ 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്ത്​ ച​രി​ത്രം​ര​ചി​ച്ചാ​ണ്​ പ്രൈ​ഡ്​ ചെ​യ്​​സേ​ഴ്​​സ്​ എ​ന്ന വി.​ബി.​സി ഇ​ത്ത​വ​ണ കി​രീ​ടം നേ​ര​ത്തെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച്​ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റി​യ​ത്.

    ആ​കെ 99 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി കു​തി​ച്ച്​ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ട്രോ​ഫി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഫൈ​ന​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി. അ​ഷ്ട​മു​ടി​യി​ൽ പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ലും വി.​ബി.​സി​യു​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ട​ത്തി​ന്​ ഇ​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ര​ണ്ടാ​മ​തു​ള്ള മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ പ​ള്ളാ​തു​രു​ത്തി ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബി​ന്‍റെ മേ​ൽ​പാ​ടം ചു​ണ്ട​ൻ ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി​യ​ത്​ 84 പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ ആ​ണ്. ഫൈ​ന​ൽ വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ 10 പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ ക​യ​റി​യാ​ലും വി.​ബി.​സി​യെ വി​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പി.​ബി.​സി​ക്ക്​ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചാ​മ്പ്യ​ൻ പ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​യാ​ലും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നി​ല്ല വീ​യ​പു​രം. ഇ​വി​ടെ​യും ഫി​നി​ഷ്​ ​ലൈ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി തൊ​ട്ട്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​​ത്ര കി​രീ​ട നേ​ട്ടം ത​ക​ർ​പ്പ​നാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ർ. ലീ​ഡി​ങ്​ കാ​പ്​​റ്റ​ർ ആ​യി ബൈ​ജു കു​ട്ട​നാ​ടി​നും ടീം ​കാ​പ്​​റ്റ​നാ​യി ബി​ഫി വ​ർ​ഗീ​സി​നും പി​ന്നി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്ന്​ അ​വ​ർ ആ ​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടും എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പാ​ണ്​ പ​ങ്കു​വ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ള്ളാ​ത്തു​രു​ത്തി ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബ്​ കൂ​ടാ​തെ, ​സി.​ബി.​എ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നി​ര​ണം ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബി​ന്‍റെ നി​ര​ണം ചു​ണ്ട​ൻ(76 പോ​യ​ന്‍റ്), നാ​ലാ​മ​തു​ള്ള പു​ന്ന​മ​ട ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബി​ന്‍റെ ന​ടു​ഭാ​ഗം ചു​ണ്ട​ൻ(74 പോ​യ​ന്‍റ്) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ക​രു​ത്ത​ർ വീ​യ​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​മാ​യി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​ഷ്ട​മു​ടി​യി​ലെ പോ​രാ​ട്ടം ക​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പ്.

    കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ

    കൊ​ല്ലം: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന കാ​യി​കോ​ത്സ​വം എ​ന്ന പെ​രു​മ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്​ ബോ​ട്ട്​ ലീ​ഗി​ന്​ മാ​ത്രം സ്വ​ന്തം. അ​ഞ്ച്​ കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യും വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലീ​ഗി​ലെ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​യാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ ത​ന്നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ കൂ​ടി സ്വ​ന്ത​മാ​കും. സി.​ബി.​എ​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി എ ​ഗ്രേ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ബോ​ണ​സ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ 75,000 രൂ​പ​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​ആ​യി 25,000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നം. ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി ബി ​ഗ്രേ​ഡി​ന് ബോ​ണ​സ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ 50000 രൂ​പ​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 20000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 15,000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്. തെ​ക്ക​നോ​ടി വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 60,000 രൂ​പ​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 25000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 20,000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കും.

    TAGS:Boat raceashtamudi lakePresident's Trophy
    News Summary - President's Trophy begins today
