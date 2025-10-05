രാഷ്ട്രപതി 22ന് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തും

രാഷ്ട്രപതി 22ന് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തുംtext_fields
ന്യൂഡല്ഹി: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു ഈമാസം 22ന് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തും. തുലാമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് രാഷ്ട്രപതി എത്തുന്നത്.
22ന് ഉച്ചക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി തുടര്ന്ന് നിലക്കലില് തങ്ങിയ ശേഷം വൈകീട്ടോടെ ശബരിമലയില് ദര്ശനത്തിനെത്തും. അന്ന് രാത്രി തന്നെ മലയിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. 24 വരെ കേരളത്തിലുണ്ടാകും. 16നാണ് തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ വേദിയില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്. വാസവന് അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ, മേയ് മാസത്തില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് സന്ദര്ശനം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.
