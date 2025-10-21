Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:44 AM IST

    രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും; നാളെ ശബരിമല ദർശനം

    രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും; നാളെ ശബരിമല ദർശനം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.20ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ല്‍ ത​ങ്ങും.

    22ന് ​രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ഹെ​ലി​കോ​പ്ടറില്‍ നി​ല​ക്ക​ലി​ലേ​ക്കു​പോ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ശബരിമല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തും. 12.20നും ​ഒ​രു​മ​ണി​ക്കും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക.

    23ന് ​രാ​വി​ലെ രാ​ജ്ഭ​വ​ന്‍ വ​ള​പ്പി​ല്‍ മു​ന്‍ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി കെ.​ആ​ര്‍. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ പ്ര​തി​മ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യും. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശി​വ​ഗി​രി​യി​ല്‍ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ശ​താ​ബ്ദി ആ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് വ​ര്‍ക്ക​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ പാ​ലാ സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 24ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ സെ​ന്റ് തെ​രേ​സാ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. നാ​ല്​ മ​ണി​ക്ക് കൊ​ച്ചി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    TAGS:indian presidentDroupadi MurmuSabarimalaKerala
