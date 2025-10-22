Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:49 PM IST

    മാലയിട്ട്, കറുപ്പണിഞ്ഞെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സുഖദർശനം

    മാലയിട്ട്, കറുപ്പണിഞ്ഞെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സുഖദർശനം
    രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സന്നിധാനത്തെ വാവര്​​ നടയിലെത്തിയപ്പോൾ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മാ​ല​യി​ട്ട്, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​​ളെ​ല്ലാം പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്‍റെ ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം. ക​റു​പ്പ്​ സാ​രി​യ​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ അ​വ​ർ, പ​മ്പ സ്നാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത്രി​വേ​ണി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ കാ​ൽ ന​ന​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​മ്പ ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി കെ​ട്ടു​നി​റ​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ തേ​ങ്ങ​യും ഉ​ട​ച്ചു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടു​നി​റ മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​രു​മു​ടി​​ക്കെ​ട്ട്​ നി​റ​ച്ച​ത്. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ത​ന്നെ നെ​യ്​​​തേ​ങ്ങ നി​റ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ​ര​ണം വി​ളി​യോ​ടെ രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ശി​ര​സ്സി​ലേ​ക്ക്​ പ​മ്പ ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്രം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ ​വെ​ച്ചു​ന​ൽ​കി. നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു കെ​ട്ട്​ നി​റ​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യും സം​ഘ​വും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​സാ​ദ​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ക​യ​റ്റ​വും. ഒ​രു​കൈ​യി​ൽ ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി നീ​ങ്ങി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഇ​ട​ക്ക്​ നി​ന്നു. സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ​കൈ​പി​ടി​ച്ച്​ പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. മ​രു​മ​ക​ൻ ഗ​ണേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ഹോം​ബ്രാം, സൗ​ര​ഭ് എ​സ്. നാ​യ​ർ, വി​ന​യ് മാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ജ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി​യും സ​ന്നി​ധാ​ന​വും.

    സോ​പാ​ന​ത്ത്​ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ ര​ണ്ട്​ മി​നി​റ്റോ​ളം തൊ​ഴു​ത രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത്​ ഉ​പ​ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ത്തി. തി​രു​മു​റ്റ​ത്തെ വാ​വ​ര്​ ന​ട​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍റെ​യും വാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ഹൃ​ദ്​​ബ​ന്ധ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ​െഗ​സ്റ്റ്​ ഹൗ​സി​ൽ ത​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​ട​ൻ പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ​െഗ​സ്റ്റ്​ ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക്​ ഏ​റെ പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​റ്റം. ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​മ്പ​യി​ലെ ദേ​വ​സ്വം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ ഓ​ഫി​സ്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്​ ക​ഴി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ 2.15ഓ​ടെ മ​ട​ങ്ങി. നേ​ര​ത്തേ മേ​യി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്താ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാഷ്ട്രപതിയെത്തിയ ഹെലികോപ്​ടറിന്റെ ചക്രങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റിൽ താഴ്ന്നു; തള്ളി നീക്കി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​ട​റി​ന്റെ ഇ​ട​തു​ച​ക്രം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ൽ താ​ഴ്ന്നു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​മാ​ടം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ലാ​ണ്​ ട​യ​റു​ക​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. പി​ന്നാ​ലെ പൊ​ലീ​സ്, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മു​ന്നോ​ട്ട്​ ത​ള്ളി​നീ​ക്കി.

    ഹെ​ലി​കോ​പ്​​ട​ർ ത​ള്ളു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ​വ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ എ​സ്. പ്രേം​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഹെ​ലി​കോ​പ്​​ട​റി​ന്റെ ച​ക്രം താ​ഴ്ന്നു​വെ​ന്ന് പൈ​ല​റ്റ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ക​യും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ​ശേ​ഷം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ്ര​ത​ലം ഉ​റ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ട​യ​ർ താ​ഴ്ന്നു​പോ​കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ മാ​ർ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ലാ​ൻ​ഡി​ങ്. ഇ​തും ട​യ​റു​ക​ൾ താ​ഴാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​​ പൊ​ലീ​സും​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ മാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നേ​രി​യ​തോ​തി​ൽ ത​ള്ളി​നീ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ, രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി നി​ല​യ്​​ക്ക​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​മാ​ട​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ​വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഹെ​ലി​പാ​ഡ് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന്, പൊ​ലീ​സ് പ്ര​മാ​ട​ത്തെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. അ​തി​നി​ടെ, ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഇ​ട​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​നാ​ണ്​​ മാ​ർ​ക്കി​ങ്​ അ​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്ന്​ ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ദ്യം ര​ണ്ട്​ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളി​റ​ങ്ങി. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.33ന്​ ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​മാ​യി ഹെ​ലി​​കോ​പ്​​ട​ർ ലാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പാ​ണ്​ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ്യോ​മ​സേ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്​ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​​ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​വി​ലെ ട​യ​റു​ക​ൾ താ​ഴ്ന്ന ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.15ഓ​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി.


