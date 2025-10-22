Begin typing your search above and press return to search.
    22 Oct 2025 6:45 AM IST
    22 Oct 2025 6:45 AM IST

    രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന്​ ശബരിമലയിൽ

    Droupadi Murmu in Sabarimala
    കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ്​ അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ, ഭാ​ര്യ അ​ന​ഘ അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​ന​മ​ട​ക്കം നാ​ല്​ ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ​പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.20ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​​യെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര അ​ർ​ലേ​ക്ക​റും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ൽ ത​ങ്ങു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 10.20ന് ​നി​ല​ക്ക​ൽ ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി റോ​ഡു​വ​ഴി പ​മ്പ​യി​ലെ​ത്തും. 11.10ന് ​ഗൂ​ർ​ഖ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ പ​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടും. 11.50ന് ​സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തും.

    പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ക​യ​റി 12.20ന് ​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. ദേ​വ​സ്വം ഗ​സ്റ്റ്ഹൗ​സി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം മൂ​ന്നോ​ടെ നി​ല​ക്ക​ലി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. 4.20ന് ​ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തും. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ത്താ​​ഴ വി​രു​ന്നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റ്റ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച​യും രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ലാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ താ​മ​സം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ൽ മു​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി കെ.​ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ പ്ര​തി​മ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യും.

