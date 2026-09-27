പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം; നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത്, ഇന്ന് മാസ് ഓപറേഷൻ

പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം; നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത്, ഇന്ന് മാസ് ഓപറേഷൻtext_fields
നാദാപുരം: കുമ്മങ്കോട്ടെ വിദ്യാർഥിയെ ആക്രമിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ച പുലിയെ ഇന്നലെ രാവിലെ വീടിന് സമീപം കണ്ടതായി യുവാവ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉടൻ കണ്ടെത്തി ജനങ്ങളുടെ ഭയാശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ട് ദിവസമായി സമീപത്ത് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുലി കയറിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ പതിനൊന്നോടെ ഏരത്ത് ഹാരിസ് എന്ന യുവാവ് വീട്ടിന് പിറക് വശത്തെ പറമ്പിൽ പുലിയെ നേരിട്ടു കണ്ടതായി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.
പ്രതിഷേധയോഗത്തിൽ ചെറുവാംകണ്ടി റഷീദ്, ടി. ബാബു, സി.എച്ച്.ബാലകൃഷ്ണൻ, ഫസൽ നാദാപുരം, സി.കെ.മഹ്മൂദ് ഹാജി, ചാലിൽ സിദ്ദീഖ്, എ.കെ.അജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.പുലിയെ കണ്ടെത്താനുളള നടപടി ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സബ് കലക്ടർ അർച്ചന, ഡി.എഫ്.ഒ, നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.സഫീറ, കെ.എം. അഭിജിത്ത് എം.എൽ.എയുടെ പി.എ. അഖിൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം ഉച്ചയോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്നു.
പുലിയെ കണ്ടെത്താനുളള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച വനം വകുപ്പിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും നേത്യത്വത്തിൽ കുമ്മങ്കോട് ഭാഗത്ത് മാസ് ഓപറേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച തെർമൽ ഡ്രോൺ ഉൾപ്പടെയുളള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും. സർവ്വായുധ സജ്ജമായി നടത്തുന്ന ഓപറേഷനിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ലെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു.
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം പരിഗണിച്ചാണ് പൊതുജനങ്ങളെ മാസ് ഓപറേഷനിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനമുണ്ടായത്. യോഗത്തിൽ തഹസിൽദാർ രതീഷ് കുമാർ, കുറ്റിയാടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പടെയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു.
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