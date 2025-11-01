Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:30 PM IST

    ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി: പ്രേംകുമാർ അതൃപ്‌തൻ?

    ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി: പ്രേംകുമാർ അതൃപ്‌തൻ?
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഓ​സ്‌​ക​ർ ജേ​താ​വ്‌ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്‌ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രേം​കു​മാ​ർ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് അ​തൃ​പ്‌​തി കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്‌ സൂ​ച​ന. ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​ൽ പ്രേം​കു​മാ​റി​ന്‌ അ​തൃ​പ്‌​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ്‌ അ​ടു​ത്ത​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്രേം​കു​മാ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ് സ്ഥാ​ന​ച​ല​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല​ല്ല മാ​റ്റം. മാ​റ്റി​യ തീ​രു​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റേ​താ​ണ്‌. ത​ന്നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച ജോ​ലി ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്തു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്നും പ്രേം​കു​മാ​ർ ഒ​രു ചാ​ന​ലി​നോ​ട്‌ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സ്ഥാനമേറ്റു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി​യും ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം കു​ക്കു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​നും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഗു​രു തു​ല്യ​രാ​യ​വ​ർ ഇ​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് താ​ൻ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷം ത​രു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണം എ​ന്ന​തി​നെ പ​വ​ർ ആ​യി​ട്ട് കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. മാ​റു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ദി​ശ മാ​റ്റ​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യം. ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കി​ന് കൂ​ടി ഊ​ന്ന​ൽ കൊ​ടു​ക്കും. പ്രേം​കു​മാ​റി​​ന്റെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​ളി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം കി​ട്ടി​യി​ല്ല, മ​റ്റു വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ത്ര ന​ന്നാ​യി കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ത​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

