Madhyamam
    date_range 1 Dec 2025 10:54 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 10:54 PM IST

    ഗര്‍ഭിണി പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ച സംഭവം: ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്‍റെ അ​മ്മ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    ഗര്‍ഭിണി പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ച സംഭവം: ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്‍റെ അ​മ്മ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    ര​ജ​നി​

    ആ​മ്പ​ല്ലൂ​ര്‍ (തൃ​ശൂ​ർ): വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി​യി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​മാ​സം ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​യ യു​വ​തി ഭ​ര്‍തൃ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ അ​മ്മ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. ന​ന്തി​പു​ലം മാ​ട്ടു​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി മാ​ക്കോ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ ര​ജ​നി​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​ന്‍ ഷാ​രോ​ണി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​ര്‍ച്ച​ന​യാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു മ​രി​ച്ച​ത്.അ​ര്‍ച്ച​ന​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ന്‍ മ​ന​ക്ക​ല​ക്ക​ട​വ് വെ​ളി​യ​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ല്‍ ഹ​രി​ദാ​സ​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ വീ​ടി​നോ​ടു ചേ​ര്‍ന്ന ക​നാ​ലി​ലാ​ണ് അ​ര്‍ച്ച​ന​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ട​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഷാ​രോ​ണ്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്. ചാ​ല​ക്കു​ടി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​കെ. രാ​ജു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ര​ജ​നി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

