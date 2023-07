പ്രാർഥനാശുശ്രൂഷകൾ നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടുമുറ്റത്ത്

Prayer services are held in the courtyard of the house under constructionകോ​ട്ട​യം: ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ സം​സ്​​കാ​ര​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ പു​തു​പ്പ​ള്ളി​ക​വ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്ത്. കു​ടും​ബ​വീ​ടാ​യ പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ക​രോ​ട്ട് വ​ള്ള​ക്കാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന്​ ​ഭ​വ​ന​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ട​ക്കും. വീ​ട്​ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മു​റ്റ​ത്ത്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ​വെ​ക്കാ​നാ​യി വ​ലി​യ പ​ന്ത​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യാ​കും ശു​​ശ്രൂ​ഷ.

പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​​ടെ​ന്ന വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി. നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ മ​ക്ക​ൾ പി​താ​വി​ന്‍റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ പു​തി​യ​വീ​ട്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത്​ ​ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​ ആ​ഗ്ര​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്‌​കാ​ര​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക്​ കോ​ട്ട​യം ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ യൂ​ഹാ​നോ​ന്‍ മാ​ര്‍ ദീ​യ​സ്‌​കോ​റോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മു​ഖ്യ​കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ഇ​ത​ര ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​മാ​രും ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും സ​ഹ​കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. പു​തു​പ്പ​ള്ളി പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​വ​ര്‍ഗീ​സ് വ​ര്‍ഗീ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

ഒ​രു മ​ണി​ക്ക്​ പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ലാ​പ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കും. പു​തു​പ്പ​ള്ളി ക​വ​ല, അ​ങ്ങാ​ടി വ​ഴി പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. പ​ള്ളി​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​വ​ശ​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ന്ത​ലി​ല്‍ ര​ണ്ടു മു​ത​ല്‍ 3.30 വ​രെ പൊ​തു​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ക്കും.

സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ഭ മേ​ജ​ര്‍ ആ​ര്‍ച് ബി​ഷ​പ് ക​ര്‍ദി​നാ​ള്‍ മാ​ര്‍ ജോ​ര്‍ജ് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി, ഡോ. ​തി​യ​ഡോ​ഷ്യ​സ് മാ​ര്‍ത്തോ​മ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, കേ​ര​ള ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍, ബം​ഗാ​ള്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ ഡോ. ​സി.​വി. ആ​ന​ന്ദ​ബോ​സ്, ഗോ​വ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ പി.​എ​സ്. ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പി​ള്ള, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ള്ളി​യി​ലെ​ത്തി അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​രം അ​ര്‍പ്പി​ക്കും. സ​ഭ​യി​ലെ 24 മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​മാ​രും സം​സ്കാ​ര ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും.