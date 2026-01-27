Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 10:24 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു; പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകളെടുക്കാൻ നീക്കം

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു; പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകളെടുക്കാൻ നീക്കം
    പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് എ​സ്.​ഐ.​ടി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ക്ല​ബി​ൽ​വെ​ച്ച് പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ, യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ന്‍ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്റെ മൊ​ഴി​യും ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ചി​ല രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ഹാ​ജ​രാ​കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ അ​തു മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 1998 മു​ത​ല്‍ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ശാ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. 2025ൽ ​വീ​ണ്ടും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യും​മു​മ്പ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ പോ​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് തി​ടു​ക്കം​കാ​ട്ടി​യോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ കേ​സു​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നീ​ക്കം. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ചെ​ക്ക് ത​ട്ടി​പ്പ് പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ കേ​സ് എ​ടു​ത്തേ​ക്കും.

    കൈ​യ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കൈ​യ​ക്ഷ​രം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി. മി​നു​ട്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പ് എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​റാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​യ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ദേ​വ​സ്വം മി​നു​ട്‌​സി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി​യ​ത് മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പോ​റ്റി​ക്ക് പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ഗ​മ​നം. ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രു​ടെ കൈ​പ്പ​ട പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ന്‍ ജ​യി​ലി​ലെ​ത്തി സാ​മ്പി​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ​യും ചി​ല രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​റ​സ്റ്റി​ൽ ശാ​ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മാ​ത്രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:travancore devaswom boardSITUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
