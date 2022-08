ജലീൽ രാജ്യദ്രോഹിയെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി; 'കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രതികരിക്കണം'

ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീർ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ 'ആസാദ് കശ്മീർ​', 'ഇന്ത്യൻ അധീന ജമ്മു കശ്മീർ' എന്നിങ്ങനെ വിശേഷണം നടത്തിയ മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെതിരെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത്. കെ.ടി ജലീലിനെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷിയാണ് രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസിലോ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലോ ആണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ രാജ്യദ്രോഹിയാണ്. കേരള സർക്കാർ ഇക്കാര്യം കർശനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം -പ്രൾഹാദ് ജോഷി പറഞ്ഞതായി എ.എൻ.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

They're working with either Congress or Communist Party.They should react.They're talking against country's interests.J&K is India's integral part,we call Pak-occupied part PoK. If they talk like this, they're traitor. Kerala Govt should deal with them strictly: Union Min P Joshi https://t.co/BXJyJf6BN7 pic.twitter.com/AtUwDueeeK