Madhyamam
    27 Aug 2025 12:36 AM IST
    27 Aug 2025 12:36 AM IST

    യു.ജി.സി കരട് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട്​: പഠിക്കാൻ സമിതി; പ്ര​ഫ. പ്ര​ഭാ​ത് പ​ട്നാ​യി​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    Prabhat Patnaik
    പ്രഭാത് പട്നായിക്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശാ​സ്ത്ര​വി​രു​ദ്ധ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഹി​ന്ദു​ത്വ, പു​രാ​ണ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച്​ ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ യു.​ജി.​സി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട്​ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    പ്ര​ഫ. പ്ര​ഭാ​ത് പ​ട്നാ​യി​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ​മി​തി​യി​ൽ പ്ര​ഫ. രാ​ജ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ളാ​ണ് വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. പ്ര​ഫ. വാ​ണി കേ​സ​രി (കു​സാ​റ്റ്), പ്ര​ഫ. എ​ൻ.​ജെ. റാ​വു (റി​ട്ട., ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ്), ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര പ​ണ്ഡി​ത പ്ര​ഫ. റോ​മി​ല ഥാ​പ്പ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​രം, ശാ​സ്ത്രീ​യ സാ​ധു​ത, ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​തേ​ത​ര​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​വ​ക്കു​ള്ള പൊ​രു​ത്തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് യു.​ജി.​സി​യു​ടെ ക​ര​ട് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് സ​മി​തി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല. കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്​ ബോ​ഡി യോ​ഗ​മാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ രൂ​പം​ന​ൽ​കു​ക.

