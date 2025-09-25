Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.പി. ദിവ്യയുടെ​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:06 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:06 PM IST

    പി.പി. ദിവ്യയുടെ​ ബിനാമി കമ്പനി: പരാതിയിൽ രണ്ടുമാസത്തിനകം സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കണം -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    പി.പി. ദിവ്യയുടെ​ ബിനാമി കമ്പനി: പരാതിയിൽ രണ്ടുമാസത്തിനകം സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കണം -ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന പി.​പി. ദി​വ്യ ബി​നാ​മി ക​മ്പ​നി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ‘കാ​ർ​ട്ട​ൺ ഇ​ന്ത്യ അ​ല​യ​ൻ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്’ എ​ന്ന ബി​നാ​മി ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​രാ​ർ ജോ​ലി​ക​ൾ ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ത്താ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ദി​വ്യ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രി​ക്കെ ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടി​യ ബി​നാ​മി ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ സ്റ്റീ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ കേ​ര​ള ലി​മി​റ്റ​ഡ് (സി​ൽ​ക്), നി​ർ​മി​തി​കേ​ന്ദ്ര എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​രാ​ർ​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 49 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യ​തും ദി​വ്യ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്. ഇ​തി​ലും അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്​ ​വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണം. പ​രാ​തി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി​ക്ക്​ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. നേ​ര​ത്തേ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ കോ​ട​തി സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ ജൂ​ലൈ എ​ട്ടി​നാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ പ​രാ​തി കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtKerala GovernmentPP Divya
    News Summary - P.P. Divya's benami company: Government should take a decision on the complaint within two months - High Court
    Similar News
    Next Story
    X