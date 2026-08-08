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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 9:06 AM IST

    വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി; ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ നിലച്ച് രോഗി മരിച്ചു

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    മോ​ഹ​ന​ൻ

    എ​ട​ത്വ (ആ​ല​പ്പു​ഴ): അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​തി​നി​ടെ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ കോ​ൺ​സെ​ൻ​ട്രേ​റ്റ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന രോ​ഗി മ​രി​ച്ചു. ത​ല​വ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​റു​ത്തേ​രി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​വി. മോ​ഹ​ന​നാ​ണ് (63) മ​രി​ച്ച​ത്. ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യി ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മോ​ഹ​ന​ൻ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ കോ​ൺ​സെ​ൻ​ട്രേ​റ്റ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ശ്വാ​സോ​ച്ഛ്വാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ കോ​ൺ​സെ​ൻ​ട്രേ​റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല വ​ഷ​ളാ​യ മോ​ഹ​ന​നെ എ​ട​ത്വ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​സം​സ്കാ​രം ന​ട​ത്തു​ക. ഭാ​ര്യ: ര​ത്ന​മ്മ. മ​ക്ക​ൾ: മോ​നി​ഷ, മ​നീ​ഷ, മോ​ഹി​ത്. മ​രു​മ​ക​ൻ: ജോ​ബി.

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    TAGS:Death NewsOxygen ConcentratorHeavy RainLatest NewsKSEB
    News Summary - വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി; ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ നിലച്ച് രോഗി മരിച്ചു
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