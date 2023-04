​​വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടിയാൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുടിയാൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി. വൈകുന്നേരം ഉപയോഗം കുറക്കണം. ഉയർന്ന വിലകൊടുത്താണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

10 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി 20 രൂപ നൽകിയാണ് ഇന്നലെ വാങ്ങിയത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. വേനൽമഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി.

കേരളത്തിൽ ചൂട് റെക്കോർഡിലെത്തിയതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും വർധിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം സംസ്ഥാനത്ത് 100 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 102 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വൻതോതിൽ വർധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കെ.എസ്.ഇ.ബിയും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Power Minister said that if electricity consumption increases, control will be required