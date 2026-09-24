നിയന്ത്രണത്തിന് ആശ്വാസം; 400 മെഗാവാട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഏകദേശം 400 മെഗാവാട്ട് അധിക വൈദ്യുതി ലഭ്യമായതിനാൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായില്ല. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 50 മിനിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി നിന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് വേണ്ടിവന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.
ബുധനാഴ്ച ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് 200 മെഗാവാട്ട് വരെയും ബീഹാറിൽ നിന്ന നൂറ് മെഗാവാട്ടും പവർഎക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ലഭ്യമായതിനാൽ രാത്രി ഒമ്പതിന് ശേഷം വൈദുതി നിന്ത്രണം ഉണ്ടായില്ല. ഒമ്പത് വരെ ഭാഗിക നിയന്ത്രണം വന്നു. മഴ പെയ്തിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് 96.01 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റാണ് ഉപയോഗം. ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഉത്പാദനം 17.12 ദശലക്ഷം യുനിറ്റ് മാത്രമാണ്. ബാക്കി 78.89 ദശലക്ഷവും പുറത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്.
ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. വൈകിട്ട് 6:15നും 12:35നും ഇടയിലായിരുന്നു പവർകട്ട്. ദീർഘകാല കരാർ വഴി ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരുന്ന 150 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും മധ്യപ്രദേശിൽനിന്ന് സ്വാപ്പ് പ്രകാരം കിട്ടാനുള്ള 200 മെഗാവാട്ടും ലഭ്യമാകാതിരുന്നതാണ് ബുധനാഴ്ചയിലെ നിയന്ത്രണത്തിന് കാരണമായത്. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം 600 മുതൽ 800 മെഗാവാട്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പവർക്കട്ട് അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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