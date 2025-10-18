Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപോറ്റി ആദ്യം സ്വർണം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:54 AM IST

    പോറ്റി ആദ്യം സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയത് കട്ടിളപ്പടി

    text_fields
    bookmark_border
    പോറ്റി ആദ്യം സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയത് കട്ടിളപ്പടി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോറ്റി സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയത് കട്ടിളപ്പടിയാണ്. കട്ടിളയിൽ സ്വർണം പൂശിനൽകാമെന്ന പോറ്റിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ 2019 ഫെബ്രുവരി 16ന് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറായിരുന്ന ഡി. സുധീഷ് കുമാർ അന്ന് ദേവസ്വം കമീഷണറായിരുന്ന വാസുവിന് നൽകിയ ശുപാർശയിൽ ‘സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പുപാളികൾ’ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ കമീഷണറായിരുന്ന വാസു ഫെബ്രുവരി 26ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് നൽകിയ ശുപാര്‍ശയില്‍ ‘സ്വര്‍ണം പൂശിയ’ എന്നത് ഒഴിവാക്കി 'ചെമ്പുപാളികള്‍' മാത്രമാക്കി. 2019 മാർച്ച് 14ന് വാസു കമീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചു.

    വാസുവിന്‍റെ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് 2019 മാർച്ച് 20ന് ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ തീരുമാനത്തിലും ചെമ്പുപാളികൾ സ്വർണം പൂശാനായി പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തുവിടുന്നെന്നാണ് ഉള്ളത്. ദേവസ്വം മാന്വലിന് വിരുദ്ധമായ നടപടി ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ഹൈകോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരമിച്ച വാസു 2019 നവംബർ 15ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റായി.

    ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കട്ടിളയിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപപാളികളിലും സ്വർണം പൂശിയശേഷം അധിക സ്വർണം തന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വാസുവിന് ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചത്. ഈ സ്വർണം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് 2019 ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് അയച്ച ഇ-മെയിൽ സന്ദേശത്തിലുള്ളത്.

    എന്നാൽ, അധിക സ്വർണം എത്രയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ അയ്യപ്പന്‍റെ സ്വത്ത് വ്യക്തിയുടെ കൈയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പകരം പോറ്റിക്ക് കവർച്ച മുതൽ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി.

    ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യും ഇ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​തി​വേ​ഗം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. ഇ​യാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സി​ച്ച്​ ഓ​ഫാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പു​ളി​മാ​ത്തെ വി​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത്​ ഈ​ഞ്ച​ക്ക​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ന​ഷ്ട​മാ​യ സ്വ​ർ​ണം ഉ​ട​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​തി​യെ മ​റ്റ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി തെ​ളി​വ്​ ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണം. ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. മ​റ്റ്​ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ്ര​തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കേ​സി​ലെ സാ​ക്ഷി​ക​ളെ സ്വ​ധീ​നി​ക്കാ​നും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​ത്രം ഒ​ന്ന​ര​കി​ലോ​യോ​ളം സ്വ​ർ​ണം ഇ​യാ​ൾ​ക്ക്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. വി​വി​ധ സ്​​പോ​ൺ​സ​റി​ൽ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ലും വ​ലി​യ​യൊ​രു​ഭാ​ഗം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ദേ​വ​സ്വം​ ബോ​ർ​ഡി​നെ കു​രു​ക്കു​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. പാ​ളി​ക​ൾ അ​യ​ച്ച​ത്​ ദേ​വ​സ്വം ച​ട്ട​വും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വും ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ്. ഭാ​രം നോ​ക്കാ​തെ ക​ർ​ണാ​ട​ക, ആ​ന്ധ്ര, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വീ​ഴ്ച​യും വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സ​മ​യ​ത്ത്​ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ മ​ഹ​സ​റി​ൽ ഏ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ന്ന​ത്തെ ബോ​ർ​ഡ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി. മു​രാ​രി ബാ​ബു വാ​സ്ത​വ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി. സ്വ​ർ​ണ്ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ത​കി​ടു​ക​ൾ വെ​റും ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ൾ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKerala NewsLatest NewsUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - potty gold plating case
    Similar News
    Next Story
    X