താമരശേരിയില് ഒൻപത് വയസുകാരി മരിച്ചത് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്text_fields
കോഴിക്കോട്: താമരശേരിയില് ഒൻപത് വയസുകാരി മരിച്ചത് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്. താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് എൽ.പി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനി അനയ ആണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിലാണ് മസ്തിഷ്ക്ക ജ്വരം ബാധിച്ചാണ് മരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
പനി ബാധിച്ച് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങള് പരിശോധനക്ക് അയക്കും. പനി മൂര്ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കുട്ടിയെ ആദ്യം താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങള്ക്കും സഹപാഠിക്കും പനി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയും മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. കുട്ടിയുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താമരശേരി മൂന്നാം വാര്ഡില് സര്വേ നടത്തി. താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് കുട്ടിക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.
