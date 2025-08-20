Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right​സ്റ്റാമ്പ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:46 PM IST

    ​സ്റ്റാമ്പ് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പുമായി തപാൽ വകുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    india post
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ 6000രൂ​പ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പ്. ദ​യാ​ല്‍ സ്പ​ര്‍ശം യോ​ജ​ന എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 40 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​കും സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​റ് മു​ത​ല്‍ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക.

    ഫി​ലാ​റ്റ​ലി ക്ല​ബ്ബം​ഗം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ള്ള​വ​ർ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ. അ​വ​സാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്ക് വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​മു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​താ​ത്​ ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫ് പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​നാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ്ടേ​ത്.

    ക്വി​സ്, ഫി​ലാ​റ്റ​ലി പ്രൊ​ജ​ക്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ​​​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ക്വി​സ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കും. ഇ​വ​ർ ഫി​ലാ​റ്റ​ലി പ്രൊ​ജ​ക്​​റ്റ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​ക​ണം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ണം പ്രോ​ജ​ക്​​റ്റ്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​കും സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം വി​പു​ല​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ വ​കു​പ്പ്.

    സ്റ്റാ​മ്പ്​ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പ്​ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കേ​​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ ഫി​ലാ​റ്റ​ലി ക്ല​ബു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം സ്​​റ്റാ​മ്പി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാം. 200 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക.

    ഇ​ങ്ങ​നെ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്​ ചെ​യ്ത തു​ക​ക്ക്​ തു​ല്യ​മാ​യ സ്റ്റാ​മ്പ്​ നി​ശ്​​ചി​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫി​ലാ​റ്റ​ലി ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​യ​ച്ചു ന​ൽ​കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ പോ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​​ടെ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stamp collectionPostal DepartmentKerala NewsLatest News
    News Summary - postal department-stamp collection
    Similar News
    Next Story
    X