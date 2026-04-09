    Posted On
    date_range 9 April 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 6:30 AM IST

    പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എത്തിയില്ല; ഡ്യൂട്ടിയുള്ളവരിൽ പലർക്കും വോട്ട്​ ചെയ്യാനായില്ല

    പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എത്തിയില്ല; ഡ്യൂട്ടിയുള്ളവരിൽ പലർക്കും വോട്ട്​ ചെയ്യാനായില്ല
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം പോ​ലും പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ട്​ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പോ​ളി​ങ്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ്​ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ അ​റി​യി​പ്പ്. ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ലും ഒ​ട്ടേ​റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ബാ​ല​റ്റ്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്​ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    പ​ല പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ബാ​ല​റ്റ് എ​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ത​പാ​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ പോ​ളി​ങ്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ​ന​ട​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ല​ർ​ക്കും വോ​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബാ​ല​റ്റു​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഡ്യൂ​ട്ടി വൈ​കി​ക്കി​ട്ടി​യ​വ​രു​ടെ ത​പാ​ൽ വോ​ട്ടി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം പോ​ളി​ങ്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യ​തെ​ന്നും ഇ​തു​കാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ബാ​ല​റ്റ്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ്​ സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ൽ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​വി​ടെ ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ഏ​ഴ്​ വ​രെ അ​വ​ധി പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യും​വ​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും തൊ​ട്ട​ടു​​ത്ത ദി​വ​സം പോ​ളി​ങ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ഡ്യൂ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ എ​ട്ടു​​ദി​വ​സ​ത്തെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ അ​ധ്യാ​പ​ക, സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Election CommissionPostal BallotOfficialsPostal votingKerala Assembly Election 2026
