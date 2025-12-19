Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 19 Dec 2025 11:40 PM IST
    date_range 19 Dec 2025 11:40 PM IST

    ഗർഭിണിക്ക് ക്രൂര മർദനം: ഇത് പ്ര​താ​പ​ച​​ന്ദ്ര​ന്‍റെ പ​തി​വ്​ ക​ല; കൂടുതൽ നടപടിക്ക്​ സാധ്യത

    എസ്​.എച്ച്​.ഒക്കെതിരെ
    ഗർഭിണിക്ക് ക്രൂര മർദനം: ഇത് പ്ര​താ​പ​ച​​ന്ദ്ര​ന്‍റെ പ​തി​വ്​ ക​ല; കൂടുതൽ നടപടിക്ക്​ സാധ്യത
    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഗ​ർ​ഭി​ണി​യെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ച്​ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​ക്കെ​ത​ി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത. വ​കു​പ്പ്​​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​മാ​കും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം. കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സി.​ഐ കെ.​ജി. പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​നെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​ത​ന്നെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട്​ പേ​രെ മ​ഫ്തി പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്തി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബെ​ൻ ജോ​യെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട്​ കൈ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ ഷൈ​മോ​ളെ മ​റ്റ്​ പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നെ​ഞ്ചി​ൽ പി​ടി​ച്ച്​ ത​ള്ളു​ന്ന​തും മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​രൂ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​യ പ്ര​താ​പ​ച​​ന്ദ്ര​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഒ​തു​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഷൈ​മോ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​വ​ശ്യം. മ​ഫ്തി​യി​ൽ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ്​ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ മ​ർ​ദ​നം ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​വ​തി കൈ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്നും വ​നി​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൈ​യ്യേ​റ്റം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ത​നി​ക്ക്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ദം പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ താ​ൻ അ​തി​ക്ര​മം കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നെ​ഞ്ചി​ൽ പി​ടി​ച്ച്​ ത​ള്ളി​യ​ത്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും ഷൈ​മോ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു. താ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ പോ​രു​ന്ന​ത്​ വ​രെ​യു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ട്. പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഷൈ​മോ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ർ​ദ​നം പ്ര​താ​പ​ച​​ന്ദ്ര​ന്‍റെ പ​തി​വ്​ ക​ല

    കൊ​ച്ചി: സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ‘മി​ന്ന​ൽ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​നെ​തി​രെ മു​മ്പും സ​മാ​ന പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. നോ​ർ​ത്ത്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​യി​രി​ക്കെ 2023ൽ ​സ്വി​ഗ്ഗി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ കാ​ക്ക​നാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി റി​നീ​ഷി​നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. റി​നീ​ഷ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ര്‍ത്ത് പാ​ല​ത്തി​ന് താ​ഴെ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കാ​ക്ക​നാ​ട് വീ​ടു​ള്ള​വ​ൻ ഇ​വി​ടെ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് മ​ര്‍ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. അ​ടി​യേ​റ്റ്​ അ​വ​ശ​നാ​യി ഛർ​ദി​ച്ച റി​നീ​ഷി​നെ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ റി​നീ​ഷി​ന്‍റെ അ​മ്മ ഡി.​ജി.​പി​ക്കും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റി​നീ​ഷി​ന്‍റെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​നു​ഭ​വം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​യ​മ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ പ്രീ​തി​രാ​ജും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ഹൃ​ത്താ​യ വ​നി​ത എ​സ്‌.​ഐ​യെ കാ​ണാ​ൻ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ എ​ത്തി​യ പ്രീ​തി​യെ മ​ഫ്തി​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​​എ​ച്ച്.​ഒ, അ​വ​ർ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹെ​ൽ​മ​റ്റ്​ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ച​ത്.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ത​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്നും വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തോ​ളാ​നും പ്രീ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സ​മ​യം ക്രി​മി​ന​ലി​നോ​ട്​ എ​ന്ന പോ​ലെ വ​ള​രെ മോ​ശ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്രീ​തി​രാ​ജ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്​​പു​റ​മെ, പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ൻ യു​വ​ന​ട​ൻ സ​നൂ​പി​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ച​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സം മു​മ്പാ​ണ്​ പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​രൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്.

