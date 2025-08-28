Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 9:56 PM IST

    അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ കാ​സ​റ്റ് വി​റ്റെന്ന കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പത്തെ കേ​സ്: കോട്ടയം സ്വദേശിയെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി ​വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു

    വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി കാ​സ​റ്റ്​ ക​ണ്ട് ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെച്ചു​
    കൊ​ച്ചി: അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ കാ​സ​റ്റ് വി​റ്റെ​ന്ന പേ​രി​ൽ കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യു​ടെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി ഹൈ​കോ​ട​തി ​വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. കോ​ട്ട​യം കൂ​രോ​പ്പ​ട സ്വ​ദേ​ശി ഹ​രി​കു​മാ​റി​ന്​​​ കോ​ട്ട​യം സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് കൗ​സ​ർ എ​ട​പ്പ​ഗ​ത്ത് റ​ദ്ദാ​ക്കി​​യ​ത്. അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ ആ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി അ​തു​ക​ണ്ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    1999ലാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ കാ​സ​റ്റ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ​യും ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​ടെ​യും മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​തെ​ന്നും വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി കാ​സ​റ്റ്​ ക​ണ്ട് ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Kerala High CourtacquittedKottayam
    News Summary - pornographic video cassette selling: court acquitted defendant
