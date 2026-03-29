    Posted On
    date_range 29 March 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 10:40 PM IST

    പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിന് സമാപനം

    ഹ​ജ്ജ് വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം -അ​ബ്ബാ​സ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍
    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍: ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് മെ​മോ​റി​യ​ല്‍ യ​തീം​ഖാ​ന കാ​മ്പ​സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന 26ാമ​ത് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് പ​ഠ​ന​ക്യാ​മ്പി​ന് ഭ​ക്തി​നി​ര്‍ഭ​ര​മാ​യ പ​രി​സ​മാ​പ്തി.

    അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്ലാ​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ക്ലാ​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ശൈ​ലി​യി​ല്‍ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം, സാ​ങ്ക​തി​ക നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ന്ന ക്ലാ​സി​ന് ശേ​ഷം പ്രാ​ര്‍ഥ​ന​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും ക്യാ​മ്പി​നോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​ക​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം. അ​ക്ബ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി. ഉ​ണ്ണീ​തു​ഹാ​ജി, ബ​ഷീ​ര്‍ പാ​ല​ക്ക​ല്‍, ഹു​സൈ​ന്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍, കെ. ​മ​ന്‍സൂ​ര്‍ കു​ഞ്ഞി​പ്പു, വി.​ടി. മ​ഹ​ബൂ​ബ്, വി.​പി. സ​ലിം മാ​സ്റ്റ​ര്‍, എം.​സി. നാ​സ​ര്‍ മ​ക്ക, മു​ജീ​ബ് കൊ​ട​ക്കാ​ട​ന്‍, ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ന്ന​ത്തൊ​ടി, മ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, ന​വാ​ഫ് ക​ള്ളി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ര്‍ഥ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. അ​ഡ്വ. കാ​രാ​ട്ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍, മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍, യൂ​നു​സ് ഫൈ​സ്, ഷ​റ​ഫു മേ​ല്‍മു​റി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:hajj campThe Conclusion
    News Summary - Pookottoor Hajj camp concludes
