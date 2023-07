‘പൊന്നുമോനെ നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയല്ലോ’ ആ കണ്ണീർ ലോട്ടറി ഉമ്മയുടേത്

cancel camera_alt ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ (കോ​ട്ട​യം): ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്ക്​​ ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ര്‍പ്പി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഫ്ല​ക്‌​സ് ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു​ക​ര​ഞ്ഞ ലോ​ട്ട​റി ഉ​മ്മ​യെ​ന്ന ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി ക​ര​ഞ്ഞു​ക​ല​ങ്ങി​യ ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​രം അ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കാ​ത്തി​രു​ന്നു. ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച ജ​ന​പ്രി​യ നേ​താ​വി​നെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യൊ​ന്ന്​ കാ​ണാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​മ​ന​സ്സ്​​ മു​ഴു​വ​ൻ. സ്വ​ന്ത​മാ​യി മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത നീ​ണ്ടൂ​ര്‍ വി​ള​ങ്ങാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി കൊ​ച്ചു​മ​ക​ന്‍ അ​ബി​നൊ​പ്പം ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ല്‍ ലോ​ട്ട​റി വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യാ​ണ് ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ക​ണ്ട് ‘‘പൊ​ന്നു​മോ​നെ നീ ​ഞ​ങ്ങ​ളെ വി​ട്ടു​പോ​യ​ല്ലോ’’ എ​ന്ന്​ നി​ല​മ​റ​ന്ന് പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​ഞ്ഞ​ത്. അ​ത് അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന ആ​രോ മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലു​മാ​യി. ഏ​റെ നേ​രം ക​ര​ച്ചി​ല്‍ നി​ര്‍ത്താ​തെ​യി​രു​ന്ന ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി​യെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന​വ​രാ​ണ് ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട്ടി​പ്പോ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ത​ന്നെ ര​ക്ഷി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി​യെ​ന്ന് ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി പ​റ​യു​ന്നു. 2015ലാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി​ക്ക് മ​സ്തി​ഷ്കാ​ഘാ​തം വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി ഇ​ട​പെ​ട്ട് കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​വ​ഴി ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചു. ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ മ​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​പ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കി. കൊ​ച്ചു​മോ​ള്‍ക്ക് മൂ​ക്കി​ല്‍ ദ​ശ​വ​ള​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ന്‍ പൈ​സ ല​ഭി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ജ​ന​സ​മ്പ​ര്‍ക്ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചു. പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. Show Full Article

Ponnumone, you have left us' those tears belong to the lottery mother