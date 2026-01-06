Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൊങ്കൽ സ്പെഷൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:37 PM IST

    പൊങ്കൽ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    special trains
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പൊ​ങ്ക​ൽ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്ത് അ​ധി​ക​ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. 06126 മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ - ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ജ​നു​വ​രി 13ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ 3.10 ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​തേ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 11.30 ന് ​ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ എ​ത്തും.

    06125 ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ - മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് 14ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.15 ന് ​ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​തേ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി 11.30 ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തും. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രൂ​ർ, ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian railwayspecial trainspongalLatest News
    News Summary - Pongal special trains will operate
    Similar News
    Next Story
    X