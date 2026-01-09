Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    9 Jan 2026 10:01 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 10:01 PM IST

    പൊങ്കൽ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ

    special train
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പൊ​ങ്ക​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ധി​ക തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. 06219 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​കൊ​ല്ലം എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ ജ​നു​വ​രി 13ന് ​രാ​ത്രി 11ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് കൊ​ല്ല​ത്തും 06220 കൊ​ല്ലം- ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ 14ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ലും എ​ത്തും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, ആ​ലു​വ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ, കോ​ട്ട​യം, ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    06577 ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ്-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ ജ​നു​വ​രി 13ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 7.50ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ലും 06578 ക​ണ്ണൂ​ർ-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ 14ന് ​രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ച 4.10ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ലും എ​ത്തും. പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, തി​രൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​ട​ക​ര, ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

