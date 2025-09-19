Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:00 PM IST

    മു​സ്​​ലിം പു​രു​ഷ​ന് ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദനീയമാകുന്നത്​​ എ​ല്ലാ ഭാ​ര്യ​മാ​ർ​ക്കും തു​ല്യനീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം -ഹൈകോടതി

    'ഏ​തു​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നി​ലേ​റെ സ്ത്രീ​ക​ളെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​മെ​ന്ന​ത് തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ...'
    കൊ​ച്ചി: എ​ല്ലാ ഭാ​ര്യ​മാ​ർ​ക്കും തു​ല്യ​നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ മു​സ്​​ലിം പു​രു​ഷ​ന് ഒ​ന്നി​ലേ​റെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​നാ​വൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​​ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഏ​തു​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നി​ലേ​റെ സ്ത്രീ​ക​ളെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​മെ​ന്ന​ത് തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യാ​ണ്. ഒ​ന്നി​ലേ​റെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​മ്പ​ത്തി​ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​സ്​​ലിം​ക​ളി​ലെ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​ർ​ക്കും ഒ​രു ഭാ​ര്യ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ.

    നീ​തി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്‌​ഘോ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ വി​ശു​ദ്ധ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ത്മാ​വ്. ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മ​റ​ന്നാ​ണ്​ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ചി​ല​ർ ബ​ഹു​ഭാ​ര്യ​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​വും മ​ത​നേ​തൃ​ത്വ​വും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​റി​വ്​ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ന്നാം ഭാ​ര്യ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കെ ര​ണ്ടാ​മ​​​ത്​ വി​വാ​ഹം​ചെ​യ്​​ത സ്ത്രീ​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ മൂ​ന്നാം വി​വാ​ഹ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്ധ യാ​ച​ക​ന്​ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​​ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    യാ​ച​ക​നാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളോ​ട്​ ജീ​വ​നാം​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ പാ​ല​ക്കാ​ട് കു​റ്റി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി എ​ൻ. സെ​യ്​​ത​ല​വി​ക്കെ​തി​രെ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ജു​ബൈ​രി​യ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്​. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യും ചെ​റി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്തു​മാ​ണ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജീ​വ​നാം​ശം ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സെ​യ്ത​ല​വി​യു​ടെ വാ​ദം.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​ക്ക് 25,000 രൂ​പ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 10,000 രൂ​പ ജീ​വ​നാം​ശ​മാ​യി ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ജീ​വ​നാം​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ യാ​ച​​ക​നോ​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന കു​ടും​ബ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ചും ശ​രി​വെ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ​ക്ക്​ ജീ​വ​നാം​ശം ന​ൽ​കാ​തെ മൂ​ന്നാം വി​വാ​ഹ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഇ​യാ​ളു​ടെ ന​ട​പ​ടി കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത​നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വ്​ മൂ​ല​മാ​ണ്​ മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ചി​ല​ർ ബ​ഹു​ഭാ​ര്യ​ത്വ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഖു​ർ​ആ​ൻ വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്​ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​​ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ത​നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വേ​ണം കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

    ഭി​ക്ഷാ​ട​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ല​ല്ല. ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ആ​രും ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വ​സ്ത്ര​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തു​​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​റ്റ​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ‘അ​ന്ന​വ​സ്ത്രാ​ദി മു​ട്ടാ​തെ ത​ന്നു ര​ക്ഷി​ച്ചു ഞ​ങ്ങ​ളെ ധ​ന്യ​രാ​ക്കു​ന്നു നീ​യൊ​ന്നു​ത​ന്നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ത​മ്പു​രാ​ൻ’ എ​ന്ന ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ ‘ദൈ​വ​ദ​ശ​ക’​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ളും കോ​ട​തി ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു.

    കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യെ കാ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ദം ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി, വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മൂ​ന്നാ​മ​തും വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​മെ​ന്നു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ മാ​ന​സി​ക​പീ​ഡ​ന​വും ക്രൂ​ര​ത​യു​മാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

