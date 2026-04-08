    Posted On
    date_range 8 April 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 8:31 AM IST

    ആരോഗ്യരംഗത്തെ വീഴ്ച, ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​കൊ​ള്ള, വീ​ണ​ ജോർജിന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യേക്കും

    veena george
    പത്തനംതിട്ട: അ​ഞ്ച് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പൊ​തു​വേ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്​. ജി​ല്ല​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ദേ​ശം. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​രി​വാ​ൾ ചു​റ്റി​ക അ​​ത്ര പി​ടി​ക്കാ​ത്ത നാ​ടെ​ന്ന ഖ്യാ​തി. എ​ന്നാ​ൽ റാ​ന്നി​യി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാ​മും തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​മോ​ദ്​ നാ​രാ​യ​ണ​നും മ​ണ്ഡ​ലം ഇ​ട​ത്തു നി​ർ​ത്തി.

    തി​രു​വ​ല്ല നാ​ലു​ത​വ​ണ​യാ​യി മാ​ത്യൂ ടി. ​തോ​മ​സി​ലൂ​ടെ ഇ​ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​റ്റ്​ മാ​റി വീ​ശു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ​ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തും ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു സീ​റ്റ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​ടു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ട​തി​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കും. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലും തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലും മ​ത്സ​രം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ്. ര​ണ്ടി​ട​ത്തും ബി.​ജെ.​പി സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​കം. അ​നൂ​പ്​ ആ​ന്‍റ​ണി​ക്കാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ വോ​ട്ടു​വി​ഹി​തം കൂ​ട്ടി​യേ​ക്കും. മു​ൻ​തൂ​ക്കം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ വ​ർ​ഗീ​സ്​ മാ​മ്മ​നാ​ണ്. അ​തു​​പോ​ലെ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഫ​ല​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കും. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഭി​ന്നി​ക്കും. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​കൊ​ള്ളയും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വീഴ്ചക്ക് വീ​ണ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന​ത്​ ഏ​താ​ണ്ടു​റ​പ്പ്. വീ​ണ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യും ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ത്ര ന​ല്ല സ്വ​ര​ച്ചേ​ർ​ച്ച​യി​ലാ​യി​ട്ടു​മി​ല്ല. ഊ​ണും ഉ​റ​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഓ​ടി​ന​ട​ക്കു​ന്ന​ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്ക് വോ​ട്ടു​നേ​ടാ​ൻ ആ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    റാ​ന്നി തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഊ​ഴം ജി​ല്ല​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു​വി​നാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ഷ​യം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പ​ഴ​ക​ളും മ​ധു​വി​ന്​ ചെ​റി​യ എ​ഡ്ജ്​ കാ​ണു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ത്ത​തു​ത​ന്നെ.

    അ​ടൂ​ർ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സി.​വി ശാ​ന്ത​കു​മാ​റാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ചെ​റി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ലാ​ണ്​ മ​ണ്​​ഡ​ലം കൈ​വി​ട്ട​ത്. സ​ർ​വേ​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ച​നം അ​ടൂ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​ന്നാ​ണ്.

    TAGS:PathanamthittaVeena GeorgeKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Politics in Pathanamthitta
