    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:28 PM IST

    എസ്‌.ഐ.ആർ: എതിർപ്പറിയിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ; പി​ന്തു​ണ​ച്ച​ത് ബി.​ജെ.​പി മാ​ത്രം

    2024ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ രാ​​ജ്യ​​വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ) എ​തി​ർ​പ്പ​റി​യി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വി​ളി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സി.​പി.​ഐ, ആ​ർ.​എ​സ്.​പി, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ എ​തി​ർ​പ്പ​റി​യി​ച്ച​ത്. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പ​ക​രം 2024ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്ക​ണം, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​വൂ, ആ​ധി​കാ​രി​ക രേ​ഖ​യി​ൽ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം തു​ട‍ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബി​ഹാ​ർ മാ​തൃ​ക ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ണോ​യെ​ന്ന് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കെ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക 2024ലേ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ല്ല എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​നാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​നി​ധി കെ. ​രാ​ജു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​മ​ല്ലെ​ന്ന് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​തി​നി​ധി സി.​പി. ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദും കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​പി പ്ര​തി​നി​ധി പി.​ജി. പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​റും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​രാ​യും മു​മ്പേ ഒ​മ്പ​ത് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ലും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നു. എം. ​ലി​ജു (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), എം.​കെ. റ​ഹ്മാ​ൻ (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), ജോ​യ് എ​ബ്ര​ഹാം (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ (ആ​ർ.​എ​സ്.​പി), കെ. ​ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -എം) ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ട, എ​ല്ലാം നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം -ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ കേ​ൽ​ക്ക​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാം നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ. എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ല​ളി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും.

    2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യാ​ൽ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​ശേ​ഷം വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച ഫോ​മി​നൊ​പ്പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് കൂ​ടി ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

