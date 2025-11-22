Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:09 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: ജനങ്ങളുടെ പൗരത്വംവെച്ച് കളിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കടുപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ അ​നാ​വ​ശ്യ ധൃ​തി​യും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം​വെ​ച്ച്​ ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ വ​രെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ്യ​ക്​​ത​ത​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം. പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ൽ ബി.​​ജെ.​പി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം യോ​ജി​ച്ച​തോ​ടെ വി​വ​ര​​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​വി​കാ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന സി.​ഇ.​ഒ, പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്​ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ ന​വം​ബ​ർ 23ന​കം ഫോം ​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും 26ന്​ ​മു​മ്പ്​ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ശാ​ഠ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്തി​നാ​ണ്​ ആ​ളു​ക​ളെ പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രെ​യാ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷാ ​ചോ​ദി​ച്ചു. വി​ജ്ഞാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം തി​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ൽ അ​ത്​ മാ​റ്റാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ​ക്കും അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. അ​ധി​ക​സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​​മ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ചി​ല​രു​ടെ ശാ​ഠ്യം. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​സ്​ 26ന്​ ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ‘ഇ​വി​ടെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞു’ എ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​യാ​നാ​​ണോ ഈ ​ധൃ​തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ​യും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ബ​ന്ധു’​വി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം

    ഫോ​മി​ലെ ര​ണ്ടാം കോ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ബ​ന്ധു എ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി എം. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ പി​താ​വ്, മാ​താ​വ്, മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ, മു​ത്ത​ശ്ശി എ​ന്നി​വ​രെ മാ​ത്ര​മേ ആ​പി​ൽ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ സി.​ഇ.​ഒ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​റ്റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​മീ​ഷ​​നെ​ന്നും അ​തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും എം.​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ​യോ ച​ട്ടു​ക​മാ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​​ണ്ടെ​ന്നും വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​തി​നി​ധി മാ​ത്യു ജോ​ർ​ജ്​ ചോ​ദി​ച്ചു. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കേ​ൾ​ക്കും. അ​വ​സാ​നം യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തെ​ല്ലാം സു​താ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ന്​ വേ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ്യ​ക്​​ത​ത വ്യാ​പ​കം

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ വോ​ട്ടു​ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​​മ്പോ​ൾ ഫോം ​കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ​ആ​ളു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും ര​ണ്ടും ര​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന്​ ധാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ചി​ല​രു​ടെ ധാ​ര​ണ. ഒ​രു ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലി​ല്ല. ഫോം ​കൊ​ടു​ക്ക​ലും തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ലു​മ​ല്ലാ​തെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി.

