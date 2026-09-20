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    ‘കേരള’യിൽ രാഷ്ട്രീയ വിലക്ക്; എതിർപ്പുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇടതുസിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങളും

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    ‘കേരള’യിൽ രാഷ്ട്രീയ വിലക്ക്; എതിർപ്പുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇടതുസിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങളും
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ല​ക്കി മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ. ക​ലാ​ല​യ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്​ ത​ട​യി​ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും ഇ​ട​തു​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​സി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്ത​രു​ത്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്ത​രു​ത്, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ൽ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​മാ​വ​രു​ത്,​ ധ​ർ​ണ, ഘ​രാ​വോ, ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​രു​ത്​ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മ്പ​ത് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളാ​ണ്​ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ലു​ള്ള​ത്. നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ഗു​രു​ത​ര അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​ന​വും പെ​രു​മാ​റ്റ​ദൂ​ഷ്യ​വു​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​നോ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക്കോ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കോ അ​ധി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. കാ​മ്പ​സി​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    2018ൽ ​മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കാ​മ്പ​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ അ​ക്ര​മ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൗ​മെ​ൻ സെ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യൊ​രു രൂ​പ​രേ​ഖ​യാ​യി 2005ലെ ​എം.​ജി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ മ​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ ചു​വ​ടു​പ​ടി​ച്ചാ​ണ്​ കേ​ര​ള​യും മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രാഥമിക കരട് മാത്രം -മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ക്കാ​നോ നി​രോ​ധി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള ഒ​രു നീ​ക്ക​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പും സ​ർ​ക്കാ​റും കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ. പ്രാ​രം​ഭ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ര​ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യോ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റോ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

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    News Summary - Political ban at Kerala University campus sparks row
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