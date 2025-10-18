Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:34 PM IST

    പൊലീസുകാരന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം അവധി അനുവദിക്കാത്തതിനാലല്ലെന്ന്

    Policeman,Suicide attempt,Leave denial,Clarification,Misconception, ആത്മഹത്യ,പൊലീസ്, തൃശൂർ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: മാ​താ​വി​ന്റെ ശ​സ്​​ത്ര​ക്രി​യ​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ലീ​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി​വി​ൽ​ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മെ​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ. അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചോ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ശ്ര​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചോ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വാ​ട്സ്ആ​പ് ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് 36.03 മി​നി​റ്റു​ള്ള ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം ഇ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ദ്യ​പി​ച്ച് ല​ക്കു​കെ​ട്ട് പ​ര​സ്പ​ര വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12നാ​ണ് പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ വീ​ണ് പ​രി​ക്കു പ​റ്റി എ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പ്ര​കാ​രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്നോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഭാ​ര്യ​യോ​ടും അ​മ്മ​യോ​ടും ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ​​പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യു​മാ​ണ് അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തി​ൽ മു​ൻ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് മ​ദ്യ​പി​ച്ച് നി​ര​ന്ത​രം ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ഭാ​ര്യ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യും ഈ ​പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​താ​യും അ​റി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:policemanKeralaThrissur
    News Summary - Policeman's suicide attempt not due to not being granted leave
