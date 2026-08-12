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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:05 AM IST

    യൂനിഫോം വാങ്ങാൻ പിരിച്ച ഏഴ് ലക്ഷം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റ​മ്മി ക​ളി​ച്ച് കളഞ്ഞു; പൊലീസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ, സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷൻ

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    Shambu R Krishnan
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    ശം​ഭു ആ​ർ. കൃ​ഷ്‌​ണൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊലീസ് റിക്രൂട്ട് ട്രെയ്നികളിൽ നിന്ന് യൂനിഫോം തുണി വാങ്ങാനും തയ്ക്കാനുമായി പിരിച്ച പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കെ.​എ.​പി മൂ​ന്നാം ബ​റ്റാ​ലി​യ​നി​ലെ ട്രെ​യി​നി പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നാ​യ ശം​ഭു ആ​ർ. കൃ​ഷ്‌​ണ​നാ​ണ്​ പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. യൂ​നി​ഫോ​മി​നാ​യി സ​ഹ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശം​ഭു​വി​നെ​തി​രെ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഏ​ഴം​ഗ യൂ​ണി​ഫോം ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ ശം​ഭു യൂ​നി​ഫോം സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ​ക്കും ത​യ്യ​ലി​നു​മാ​യി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​സ്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റ​മ്മി ക​ളി​ച്ച്​ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് ശം​ഭു​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​നി പൊ​ലീ​സു​കാ‍ർ യൂ​നി​ഫോ​മി​നാ​യു​ള്ള പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 7,18,320 രൂ​പ​യാ​ണ് ശം​ഭു പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. യൂ​നി​ഫോം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ട്രെ​യി​നി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട എ​സ്.​എ.​പി ക്യാ​മ്പി​ലെ ക​മാ​ൻ​ഡി​ങ് ഓ​ഫീ​സ​ർ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ശം​ഭു​വി​നെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ട്രെ​യി​നി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ഈ ​പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന്​ സേ​നാ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:Online Gamepolice traineesonline bettingPeroorkada Police Station
    News Summary - യൂനിഫോം വാങ്ങാൻ പിരിച്ച ഏഴ് ലക്ഷം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റ​മ്മി ക​ളി​ച്ച് കളഞ്ഞു; പൊലീസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ, സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷൻ
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