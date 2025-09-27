Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം: പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടും

    ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം: പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടും
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് സി.​പി.​എം പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എ​ൻ. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു​വി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടും. പ​രാ​തി പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​സ്.​പി നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റും. മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​യാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ഇ​ല്ലാ​തെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ല​ത്തൂ​രി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​​റ്റി​യു​മാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു​വി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​സെ​ടു​ത്താ​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മോ​യെ​ന്നും കേ​സി​ൽ കാ​ര്യ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​റി​യാ​നു​മാ​ണ് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ വി​ഡി​യോ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ മൊ​ഴി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ന്നാ​യി ക​ണ്ടാ​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രി​പ്പ് അ​ടി​ക്കു​ക​യ​ല്ലേ എ​ന്ന് ഹെ​ഡ്മാ​ഷ് ചോ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദ്വ​യാ​ർ​ഥ​ത്തോ​ടെ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    Kerala Police Shafi Parambil EN Suresh Babu Kerala News
    Police to take legal advice on Shafi Parambil allegation by CPM leader
