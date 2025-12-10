Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസംവിധായികയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:11 PM IST

    സംവിധായികയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ പൊലീസ്; പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും

    text_fields
    bookmark_border
    Police,Confidential statement,Director,P.T. Kunjumuhammed,Questioning, പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, ചോദ്യംചെയ്യൽ, പൊലീസ്,
    cancel
    camera_alt

    പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ട​തു​സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നും മു​ന്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ സം​വി​ധാ​യി​ക​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ന്‍റോ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് പൊ​ലീ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി.

    അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ഉ​ട​ന്‍ ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ മൂ​ല​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വൈ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഭാ​ഷ്യം. സം​വി​ധാ​യി​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ല്‍നി​ന്ന് മോ​ശം അ​നു​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ അ​റി​യി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് സം​വി​ധാ​യി​ക ന​വം​ബ​ര്‍ 27ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ വ​ഴി ഡി​സം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ക​ന്റോ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ട്ടി​നാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഭാ​ഷ്യം. 30ാമ​ത് കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ച​ത്.

    ഹോ​ട്ട​ല്‍ മു​റി​യി​ല്‍വെ​ച്ച് സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ട​ന്നു​പി​ടി​ച്ചെ​ന്നും അ​പ​മാ​നി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​രാ​തി. ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ല്‍ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു​വ​രും ഹോ​ട്ട​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​രി പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത​യി​ലെ 74, 75 (1) വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ശാ​രീ​രി​കാ​ക്ര​മ​ണം, ലൈം​ഗി​ക ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക സ​മ്പ​ര്‍ക്കം, ലൈം​ഗി​ക പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണി​ത്. ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം വ​രെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police CasePT Kunjumuhammeddirector
    News Summary - Police to record director's confidential statement; P.T. Kunjumuhammed will be questioned soon
    Similar News
    Next Story
    X