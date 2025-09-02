Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജീവിത സഖിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സ്വയം വിരമിച്ച്​ പൊലീസ്​ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ

    police inspector retires
    ക​ട്ട​പ്പ​ന: പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം വ​ന്ന്​ ത​ള​ർ​ന്നു വീ​ണ ഭാ​ര്യ​യെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ച്​ എ​സ്.​ഐ. വ​ണ്ട​ൻ മേ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ ക​ട്ട​പ്പ​ന, വെ​ള്ള​യാം​കു​ടി പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യ്ക്ക​ൽ അ​ശോ​ക​നാ​ണ്​ (55) സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​രി​യാ​ൻ ഒ​രു വ​ർ​ഷം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ സ്വ​യം വി​ര​മി​ച്ച​ത്​. കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ ക​ട്ട​പ്പ​ന ശാ​ഖ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ മാ​നേ​ജ​റാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ ജ​യ​ന്തി​ക്ക്​ മൂ​ന്ന് മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് സ്ട്രോ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വ​ല​തു​വ​ശം ത​ള​ർ​ന്നു. ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​ ഇ​ട​തു​വ​ശ​വും ത​ള​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ൽ​സ​ക്കാ​യി കൊ​ച്ചി അ​മൃ​ത ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. സ​ങ്കീ​ർ​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണം സ്വ​യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ലി അ​തി​നൊ​രു ത​ട​സ്സ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ സ്വ​യം വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ത​ന്റെ 32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​വി​സി​നി​ടെ ക​ട്ട​പ്പ​ന, ക​മ്പം​മേ​ട്ട്, വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​റാ​യും നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ക​ട്ട​പ്പ​ന ട്രാ​ഫി​ക്, ഇ​ടു​ക്കി സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​നം ചെ​യ്തു. രോ​ഗ​ശ​യ്യ​യി​ലാ​യ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്നു മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ച​ട​ങ്ങി​നു​പോ​ലും വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പോ​യി​ല്ല. സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രും അ​ശോ​ക​ന് എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി. വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എ. ​ഷൈ​ൻ​കു​മാ​ർ, എ​സ്‌.​ഐ. വി​നോ​ദ്കു​മാ​ർ, എ​സ്. ഐ ​പ്ര​കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഖി​ൽ അ​ശോ​ക​നും അ​മ്മ​യെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ വ​രാ​റു​ണ്ട്.

    News Summary - Police Sub-Inspector retires to care for his life partner
