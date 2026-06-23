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    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 3:31 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 3:31 PM IST

    പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യും -ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

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    പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യും -ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
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    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ കേസുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉടമകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാറ്റുന്നതിന് പുതിയ പദ്ധതി രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി പൊലീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    'സ്പേസ്' (SPACE) എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനവുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യനികുതി വിവാദം, റൂൾ 50 പ്രകാരം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ഏതൊക്കെ അനുവദിക്കണം, അനുവദിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്പീക്കറാണ്.

    സ്പീക്കറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഴിമതി ആരോപിച്ചത് ചട്ടലംഘനമാണ്. നികുതി കുറച്ച നടപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ മറുപടി പറയുമല്ലോ. മറുപടി വരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ.കെ. മഹേശന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ആലപ്പുഴയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയശേഷം പരിശോധിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    കെ.കെ. മഹേശന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ വി.എം. സുധീരൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് തുറന്ന കത്തെഴുതി. കണിച്ചുകുളങ്ങര എസ്.എൻ.ഡി.പി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. മഹേശന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം. സുധീരന്റെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു.

    മഹേശനെതിരെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഭരണസംവിധാനം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈകരുതെന്നും സുധീരൻ കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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    TAGS:Ramesh ChennithalaPolice Stationhome ministercasesold vehicles
    News Summary - Vehicles piled up at police stations will be removed soon: Home Minister
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